MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le milieu des affaires se mobilise en vue de la prochaine campagne Centraide du Grand Montréal 2021 qui sera lancée officiellement cet automne. Le cabinet de campagne sera coprésidé par Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada et Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier.

Ces bénévoles travailleront de concert avec 80 leaders provenant de divers secteurs d'activités. Ce cabinet de campagne soutiendra les efforts de Centraide afin de récolter des dons dans les entreprises et les organisations.

Les fonds serviront à appuyer des centaines d'organismes communautaires qui offrent des services essentiels aux populations vulnérables durement touchées par la crise sanitaire. Face aux inégalités en croissance et aux besoins toujours criants, il reste encore beaucoup à faire. Le soutien des donateurs dans les prochains mois sera donc crucial, d'autant que les répercussions sociales de la pandémie n'ont pas fini de se faire sentir.

Les équipes et les bénévoles de campagne sont déjà à pied d'œuvre et le travail est amorcé pour solliciter les dons, dont tout un réseau d'organismes dépend.

Des partenaires et des bénévoles impliqués

Pratt & Whitney Canada et BMO sont des entreprises partenaires de longue date de Centraide. Leur soutien permet de mener des initiatives et des projets pour répondre aux besoins et lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans le Grand Montréal.

Maria Della Posta et Darryl White sont très actifs dans la communauté et ont établi, grâce à leur engagement bénévole, des liens solides avec Centraide au cours des dernières années.

Mme Della Posta a été membre du conseil d'administration de Centraide du Grand Montréal de 2013 à 2018. Elle a aussi fait partie de son comité stratégique sur la philanthropie en 2014-2015. Elle s'est également engagée à titre de marraine de campagne chez Pratt & Whitney en 2010.

M. White fait du bénévolat pour le réseau Centraide United Way depuis de nombreuses années et s'y est impliqué à Montréal, New York, Chicago et Toronto.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement sur une base régulière un réseau de 350 organismes et projets collectifs. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici.

