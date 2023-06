MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - Centraide du Grand Montréal a investi 61,8 M$ en 2022-2023 pour soutenir plus de 350 organismes et projets communautaires qui sont à pied d'œuvre dans les quartiers de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud. C'est ce que révèle son Rapport à la communauté présenté hier lors de son assemblée générale annuelle. Ces sommes proviennent en large partie des dons de grands donateurs, des entreprises, des institutions, des employés en milieux de travail, des syndicats, ainsi que du grand public. Grâce à leur générosité, Centraide peut investir davantage. Il verse d'ailleurs 25 % plus de fonds dans la communauté qu'il y a deux ans*.

Par ces investissements, Centraide apporte son soutien aux organismes pour appuyer les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Il poursuit également le développement de collaborations stratégiques afin de mieux répondre aux besoins des milieux et d'agir sur les causes de la défavorisation.

« Les défis qui se dressent devant nous depuis les derniers mois sont nombreux : une crise du logement à traverser, une situation d'insécurité alimentaire plus importante qu'avant la pandémie, une vague sans précédent de demandeurs d'asile, des jeunes qui subissent encore les contrecoups de la crise sanitaire, des familles fragilisées par la pire inflation en 40 ans et un milieu communautaire sous pression. Grâce à nos investissements réguliers, nos fonds d'urgence, notamment en sécurité alimentaire, pour les demandeurs d'asile, ainsi qu'au Projet Réussite Jeunesse, au Projet impact collectif et à DATAide, Centraide a pu s'attaquer à ces défis », a souligné Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.

Davantage d'appui pour les organismes et les gens dans le besoin

Au cours de la dernière année, Centraide a continué de consolider son appui au milieu communautaire, notamment :

En versant un investissement de 1,5 M$ à 21 organismes et projets nouvellement soutenus.





En renforçant son soutien auprès d'organismes en sécurité alimentaire pour répondre à l'augmentation du coût de la vie. Un investissement d'urgence de 1,7 M$ a été versé, pour atteindre la somme totale de 7 M$.





En dédiant davantage de fonds pour appuyer des groupes plus à risque d'exclusion, comme les réfugiés et les migrants, ainsi que les populations autochtones ou les communautés LGBTQIA2S+.

Les multiples visages de la pauvreté

Les visages de la pauvreté et de l'exclusion sociale sont multiples. Malgré la situation économique favorable et le plein emploi, la réalité est difficile pour certaines personnes. Centraide continuera de raffiner la lecture des besoins et d'investir de manière ciblée pour répondre à des enjeux sociaux préoccupants, entre autres :

Les besoins essentiels et l'inflation : La crise du logement et l'insécurité alimentaire qui en découle font augmenter les demandes d'aide. On estime que 360 000 ménages du Grand Montréal, soit près d'un ménage sur cinq, commencent le mois avec un solde négatif après avoir payé leur loyer. Une personne sur quatre à Montréal vit une situation d'insécurité alimentaire, soit plus que partout ailleurs au Québec.





La crise du logement et l'insécurité alimentaire qui en découle font augmenter les demandes d'aide. On estime que 360 000 ménages du Grand Montréal, soit près d'un ménage sur cinq, commencent le mois avec un solde négatif après avoir payé leur loyer. Une personne sur quatre à Montréal vit une situation d'insécurité alimentaire, soit plus que partout ailleurs au Québec. Le soutien aux personnes en situation d'exclusion ou de vulnérabilité : Le parcours semé d'épreuves de certaines communautés les rendent plus exposées aux risques de marginalisation et de pauvreté : les réfugiés et migrants à statut précaire, certaines personnes appartenant aux communautés LGBTQIA2S+, celles vivant avec un handicap, ainsi que les populations autochtones. Elles sont plus vulnérables en matière de santé mentale et physique, d'emploi, de logement et de lien social.





Le parcours semé d'épreuves de certaines communautés les rendent plus exposées aux risques de marginalisation et de pauvreté : les réfugiés et migrants à statut précaire, certaines personnes appartenant aux communautés LGBTQIA2S+, celles vivant avec un handicap, ainsi que les populations autochtones. Elles sont plus vulnérables en matière de santé mentale et physique, d'emploi, de logement et de lien social. La santé mentale, ainsi que la réussite sociale et scolaire des jeunes : Les difficultés chez les jeunes provenant de milieux défavorisés ont été exacerbées par la crise sanitaire. Il faut agir tant sur le volet académique que sur leur estime de soi, leur motivation et leur socialisation.

(*excluant les fonds d'urgence COVID)

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement un réseau de plus de 350 organismes et projets collectifs. Centraide reçoit l'appui d'entreprises et d'organisations, ainsi que du grand public. Il met en place des stratégies et des actions pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Centraide investit 61,8 M$ dans la communauté, soit 86 % des sommes amassées lors de sa collecte de fonds annuelle. Plus de 800 000 personnes sont rejointes chaque année par les organismes appuyés par Centraide du Grand Montréal. Pour en apprendre davantage : centraide-mtl.org.

