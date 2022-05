Centraide amorce sa campagne 2022 et annonce le lancement de sa publicité « Sans le poids de la pauvreté et de l'exclusion, c'est fou comme on peut s'élever. »

MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Deux grands bénévoles se joignent à Centraide du Grand Montréal à titre de coprésidents de la campagne 2022. Paul Desmarais III, président du conseil et chef de la direction de Sagard, et Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale dirigeront les efforts de centaines de bénévoles impliqués dans sa collecte de fonds. Centraide lance également une nouvelle campagne publicitaire pour sensibiliser le grand public à la pauvreté et à l'exclusion sociale qui pèsent lourd sur les familles et les personnes dans le besoin.

Le milieu des affaires mobilisé

Les coprésidents de campagne mobiliseront les entreprises et les organisations pour soutenir quelque 350 organismes communautaires qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ils uniront leurs forces avec un groupe de bénévoles engagés qui composeront le cabinet de campagne 2022.

« Je suis fier de m'allier à Laurent et aux membres du cabinet qui ont généreusement accepté de mener la campagne de cette année. Centraide est un levier important de solidarité pour le Grand Montréal. C'est une organisation qui a une compréhension profonde des enjeux de la communauté, et qui soutient des organismes qui traitent les symptômes et les causes de ces enjeux », souligne Paul Desmarais III.

« Nous visons une campagne fructueuse pour soutenir les organismes communautaires qui ont de grands besoins. Appuyer Centraide, c'est contribuer à une cause qui nous touche tous. C'est poser un geste important afin d'avoir un impact réel auprès des personnes vulnérables vivant dans notre communauté », mentionne Laurent Ferreira.

« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur d'influents bénévoles du milieu des affaires qui mettent à profit leurs réseaux professionnels pour Centraide et son réseau d'organismes. La flambée actuelle de l'inflation, la hausse du coût de la vie et la pénurie de logements abordables rendent la situation très précaire. Elles exercent une très grande pression sur les besoins des enfants, des familles, des personnes âgées ou marginalisées. Sans oublier que les organismes communautaires manquent cruellement de moyens pour y répondre », ajoute Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.

Une campagne publicitaire sur le poids de la pauvreté

La nouvelle campagne publicitaire de Centraide lancée cette semaine vise à sensibiliser le grand public à l'importance d'alléger le poids dévastateur de la pauvreté et de l'exclusion sociale chez les personnes en situation de vulnérabilité. Le nouveau concept, développé par l'agence Rethink et réalisé en collaboration avec la maison de production Les Enfants, met en scène cinq situations vécues quotidiennement par des personnes et des familles dans le besoin : difficultés à se trouver un logement, santé mentale, itinérance, intimidation chez les jeunes, insécurité alimentaire et isolement des personnes âgées. Sans le poids de la pauvreté et de l'exclusion, les personnes s'élèvent, s'épanouissent et peuvent participer pleinement à la société.

Les scènes présentées sont certes difficiles, mais reflètent la réalité à laquelle sont confrontées des milliers de personnes chaque jour dans le Grand Montréal. La publicité se veut un appel à la prise de conscience, mais aussi une lueur d'espoir pour tous ceux et celles qui vivent des situations difficiles.

« Nous travaillons ensemble afin de nous assurer que toutes et tous exercent leur plein potentiel. La pauvreté est complexe et plusieurs situations peuvent toucher la même personne (sécurité alimentaire, santé mentale, etc.). Il est essentiel de communiquer ces informations à nos quelque 98 000 donateurs actuels et à l'ensemble de la population », conclut Claude Pinard.

Pour accéder à la nouvelle campagne publicitaire « Sans le poids de la pauvreté et de l'exclusion, c'est fou comme on peut s'élever. » cliquez ici.

