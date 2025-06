L'ÉVÉNEMENT DES PHARMACIENS 2025 : SE PRÉPARER AUX TRANSFORMATIONS DE LA PROFESSION

QUÉBEC, le 5 juin 2025 /CNW/ - La Faculté de pharmacie de l'Université Laval (FPHA), en collaboration avec l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ), l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) et l'Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec (APPSQ), donne aujourd'hui le coup d'envoi à l'Événement des pharmaciennes et pharmaciens 2025, qui se tient les 5 et 6 juin au Centre des congrès de Québec.

Un jalon historique et un moment charnière pour la profession

Organisé dans le cadre du centenaire de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval, cet événement sous le thème « Une profession tournée vers l'avenir » rassemble plus de 400 professionnels du milieu pharmaceutique à un moment décisif pour la profession : l'entrée en vigueur prochaine des règlements découlant du projet de loi 67[1] qui élargira considérablement le champ d'exercice des pharmaciens et pharmaciennes du Québec.

En ouverture d'événement, les présidentes et présidents des principales organisations liées à la pratique de la pharmacie au Québec ainsi que la doyenne de la Faculté se réuniront pour réfléchir collectivement à l'avenir de la profession sur un horizon de 20 ans. Ensemble, ils brosseront un portrait des défis à venir : vieillissement de la population, accès aux soins, virage numérique, rareté de main-d'œuvre, relève, et plus encore. Ils formuleront des recommandations concrètes sur les conditions à réunir pour que la profession puisse continuer de jouer un rôle central au bénéfice des patients au Québec.

À travers des thématiques comme le parcours de soins pharmaceutiques des patients, la collaboration intra et interprofessionnelle, la prise de décision clinique, la responsabilité professionnelle, la gestion du changement et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'exercice professionnel, ces deux journées de conférences et d'ateliers permettront aux participants de porter un regard sur l'évolution de la profession et de se préparer aux transformations à venir dans les différents milieux de pratiques.

1 Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l'élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux.

En clôture d'événement, les participants pourront assister à une conférence d'Olivier Bernard, alias « Le Pharmachien », président d'honneur et ambassadeur des festivités entourant le 100e anniversaire de la Faculté.

Citations

« Nous vivons un moment charnière pour la profession, avec l'entrée en vigueur imminente des règlements découlant du projet de loi 67. Ces transformations majeures exigent que nous soyons collectivement prêts. Depuis 100 ans, la Faculté de pharmacie de l'Université Laval forme des pharmaciennes et des pharmaciens engagés, compétents et à l'avant-garde. Aujourd'hui, plus que jamais, notre mission d'enseignement, de recherche et de service à la communauté prend tout son sens. En plus de revoir nos programmes de formation initiale pour répondre aux besoins actuels de la population, nous offrons également de la formation continue afin de soutenir les pharmaciennes et les pharmaciens en pratique courante tout au long de leur vie professionnelle. » - Julie Méthot, doyenne de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval

« La profession évolue pour répondre encore davantage aux besoins de la population. Les pharmacien(ne)s du Québec pourront bientôt prescrire des médicaments pour des conditions de santé courante, prolonger les ordonnances et substituer des médicaments sans entrave administrative. L'adoption de ces nouvelles activités sera progressive, les pharmacien(ne)s devant les intégrer et prévoir des changements organisationnels, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. L'Ordre les soutiendra en ce sens, mais insiste sur l'importance pour le gouvernement de reprendre les travaux de planification de la main-d'œuvre du secteur de la pharmacie, afin d'assurer la pérennité de l'offre. » - Jean-François Desgagné, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec

« Le projet de loi 67 nous ouvre la porte à une pratique pharmaceutique plus clinique, plus humaine et mieux arrimée aux besoins des patients. Mais pour que cette transformation soit durable et bénéfique, il est essentiel de renforcer le droit de propriété, qui garantit notre autonomie professionnelle et notre capacité à exercer pleinement nos nouvelles responsabilités. Cette évolution doit aussi s'accompagner d'une stabilité financière des pharmacies communautaires qui passe par une rémunération juste des activités cliniques et l'accès à l'ensemble des médicaments de spécialité. C'est à ces conditions que nous pourrons répondre aux attentes des Québécois et jouer pleinement notre rôle dans le système de santé. » - Benoît Morin, président de l'AQPP

« Dans les hôpitaux, la réglementation à venir devrait permettre aux pharmaciens diplômés de la maîtrise en pharmacothérapie avancée (MPA) de prescrire et de prendre en charge la médication des patients en toute autonomie. Nous serons ainsi en mesure d'intervenir plus directement auprès des patients, ce qui contribuera à l'efficience des soins. Par notre pratique spécialisée, nous sommes aussi un maillon important dans le parcours de soins des patients, en soutien aux professionnels de la première ligne. Toutefois, pour bien remplir ce rôle, la profession de pharmacien d'établissement doit être promue et valorisée afin d'attirer la relève qui fait actuellement cruellement défaut. » - Julie Racicot, présidente de l'A.P.E.S.

« Le pharmacien salarié talentueux, en quête d'une véritable plénitude dans l'exercice de son art, ne saurait se satisfaire d'un cadre statique. C'est à l'employeur, gardien des conditions de travail, de façonner un environnement propice à l'épanouissement de celui qui, par son savoir et son dévouement auprès des patients, aspire à transcender les frontières de la simple existence professionnelle. » - Patrick Hemery, président de l'APPSQ

Informations pratiques

Dates : 5 et 6 juin 2025

Lieu : Centre des congrès de Québec

Programme complet : https://live.eventtia.com/fr/ep2025/Programmation/

