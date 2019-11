Cent-trentième concours de l'Ordre national du mérite agricole - Les gagnants honorés à l'Assemblée nationale

Au total, neuf groupes concurrents se sont vu attribuer des prix dans les catégories bronze, argent et or. Une mention a aussi été décernée dans le domaine de l'agrotourisme. Le Mérite Promutuel Assurance de la prévention et le Prix La Coop fédérée à l'agroenvironnement ont également été remis par les partenaires du concours.

Citation

« Accueillir des hommes et des femmes aussi passionnés par leur métier, ceux et celles qui contribuent à faire rayonner le Québec bioalimentaire sur les scènes nationale et internationale, est un grand honneur. Ces hommes et ces femmes font la fierté de leur région et du Québec et ils méritent toute notre admiration. L'Ordre national du mérite agricole, la plus haute distinction dans le milieu agricole, reconnaît les efforts des entreprises qui nous nourrissent et qui créent un rapprochement entre les consommateurs et les producteurs. À tous les agriculteurs et à toutes les agricultrices honorés aujourd'hui, bravo et merci. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

Cent trois groupes concurrents ont pris part au processus d'évaluation dans le territoire en concours cette année.

La réussite de ce 130e concours repose notamment sur la participation de précieux partenaires, soit Promutuel Assurance et La Coop fédérée. Le Ministère peut aussi compter sur la contribution d'Agropur Coopérative, de La Terre de chez nous et de l'Union des producteurs agricoles, à titre de collaborateurs, ainsi que sur celle de la Fondation Agria, à titre d'associée.

Lien connexe

Tous les détails sur le concours, les concurrents et les gagnants, de même que les photographies et les vidéos de présentation des entreprises lauréates, se trouvent sur le site Web de l'Ordre national du mérite agricole, au www.onma.gouv.qc.ca.



Gagnants nationaux de l'Ordre national du mérite agricole 2019

MÉDAILLE D'OR Martin Malenfant et Hélen Thibodeau ÉRABLIÈRE ESCUMINAC INC.

Acériculture

Escuminac (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) Deuxième rang national - OR Troisième rang national - OR Guy Desrochers, Alain, Jean-Philippe et Maurice Richard ainsi que Diane Vaillancourt FERME AVICOLE PAUL RICHARD ET FILS INC. (FERME AVICOLE HÉVA INC.) Aviculture Rivière-Héva (Abitibi-Témiscamingue) Nathalie Decaigny et Vallier Robert ÉRABLIÈRE L'ÉVEIL DU PRINTEMPS

(DOMAINE ACER INC.)

Acériculture Auclair (Bas-Saint-Laurent) PREMIÈRE MÉDAILLE D'ARGENT Christine Gauthier, Laurie-Anne Morin ainsi que Julien et Kévin Rivard 9092-1242 QUÉBEC INC. (PRODUCTIONS RIVARD) Production végétale Saint-Ambroise (Saguenay-Lac-Saint-Jean) Deuxième rang national - ARGENT Troisième rang national - ARGENT Bernard Labrie et Julie Plouffe FERME JEAN LABRIE INC.

Bovin laitier

Kamouraska (Bas-Saint-Laurent) Dominique Brisson ainsi que Bertin, Marie Pier et Virginie Lavoie FERME LAVOIE BANVILLE INC.

Ovin Saint-Narcisse-de-Rimouski (Bas-Saint-Laurent) PREMIÈRE MÉDAILLE DE BRONZE Samuel Gadoury Boissé et Marie-Claude Raiche LES SERRES GALLICHAN LTÉE Horticulture ornementale Gallichan (Abitibi-Témiscamingue) Deuxième rang national - BRONZE Troisième rang national - BRONZE Jeannot, Weena et Yvan Beaulieu ainsi que

Martin Caron, Marie-Ève Cloutier et Marjolaine Jeffrey AMÉNAGEMENT FORESTIER BEAUFOR INC.

Acériculture Biencourt (Bas-Saint-Laurent) Marie-Claude Harton et Éric Michaud FERME ALÉGARIC INC.

Bovin laitier Saint-Arsène (Bas-Saint-Laurent)

MENTION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION

MENTION SPÉCIALE DE L'AGROTOURISME Nathalie Decaigny et Vallier Robert ÉRABLIÈRE L'ÉVEIL DU PRINTEMPS

(DOMAINE ACER INC.)

Acériculture Auclair (Bas-Saint-Laurent)

PRIX DES PARTENAIRES : PROMUTUEL ASSURANCE ET LA COOP FÉDÉRÉE

MÉRITE PROMUTUEL ASSURANCE DE LA PRÉVENTION Dominique Brisson ainsi que Bertin, Marie Pier et Virginie Lavoie FERME LAVOIE BANVILLE INC.

Ovin Saint-Narcisse-de-Rimouski (Bas-Saint-Laurent) PRIX LA COOP FÉDÉRÉE À L'AGROENVIRONNEMENT Christine Gauthier, Laurie-Anne Morin ainsi que Julien et Kévin Rivard 9092-1242 QUÉBEC INC. (PRODUCTIONS RIVARD) Production végétale Saint-Ambroise (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

