TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 22 avril 2026 /CNW/ - Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ : CLBT), chef de file mondial des des solutions numériques d'investigation et de renseignement fondées sur l'IA pour les secteurs public et privé, annonce ce jour qu'il publiera ses résultats financiers du premier trimestre de 2026 avant l'ouverture des marchés américains le jeudi 14 mai 2026.

Plus tard le même matin, Cellebrite tiendra une téléconférence et une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats financiers du T1 2026 et Les perspectives pour 2026. Informations relatives à la téléconférence :

Date : Jeudi 14 mai 2026 Heure : 8h30, heure de l'Est Numéro d'appel : 203-518-9814 / 800-274-8461 Code de la conférence : CLBTQ126 URL de l'événement : https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q1-2026-financial-results-conference-call-webcast URL de la webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/7b5rowvx

Parallèlement à la téléconférence et à la webdiffusion, des tableaux financiers historiques et des données supplémentaires seront disponibles dans la section des résultats trimestriels du site web de la société consacré aux relations avec les investisseurs, à l'adresse suivante : https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes chargés de l'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan de l'expertise médico-légale. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de 1,5 million d'enquêtes légalement autorisées chaque année, de renforcer la sécurité souveraine, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagique, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

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SOURCE Cellebrite