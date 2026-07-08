Cellebrite élargit son partenariat exclusif avec SkySafe pour fournir une détection immédiate des drones et des renseignements sur l'espace aérien pour les enquêtes numériques à grande échelle

Le partenariat réunit ce qui se passe dans le ciel avec ce qui est stocké sur le drone dans un flux d'enquête unique

TYSONS CORNER, Virginie, et PETAH TIKVA, Israël, 8 juillet 2026 /CNW/ - Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), un chef de file mondial des solutions d'enquête et de renseignement numériques fondées sur l'IA pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui un partenariat élargi avec SkySafe, chef de file de la détection de drones et des renseignements sur l'espace aérien. Ce partenariat exclusif combine des techniques avancées de criminalistique numérique à la détection avancée des drones, à l'analyse approfondie et à l'activité des drones, fournissant aux organisations et agences les renseignements nécessaires pour détecter et analyser de façon proactive les menaces potentielles et y réagir à grande échelle en temps réel.

Alors que l'utilisation malveillante de drones continue d'augmenter, les enquêteurs doivent relever de plus en plus de défis pour relier les preuves numériques aux données opérationnelles des véhicules aériens sans pilote sensibles au temps. En intégrant la détection des drones et les renseignements sur l'espace aérien de SkySafe à la plateforme de Cellebrite, les agences peuvent connecter en un seul endroit les données de vol historiques et en temps réel des drones à des preuves forensiques provenant d'un appareil mobile. Il en résulte des renseignements exploitables qui révèlent des schémas cachés, identifient les réseaux illicites et accélèrent les enquêtes.

« Ce partenariat permet de combler le fossé critique et souvent vital entre la criminalistique numérique et l'intelligence en temps réel », a déclaré Shiven Ramji, président du département Produits et technologie chez Cellebrite. « En travaillant en étroite collaboration avec SkySafe, nous pouvons aider les organisations à protéger leurs communautés, à préserver leurs infrastructures et à répondre aux menaces émergentes avec une rapidité et une clarté sans précédent. »

« Les enquêtes efficaces sur les drones commencent par des renseignements fiables sur l'espace aérien », a déclaré Grant Jordan, fondateur et PDG de SkySafe. « En collaboration avec Cellebrite, nous aidons les agences et organisations à détecter et à analyser l'activité des drones et à agir en conséquence à l'aide de données forensiques complètes qui soutiennent à la fois les interventions immédiates et les enquêtes à long terme. »

À la suite de l'acquisition de SCG Canada, Inc. par Cellebrite en mars 2026, ce nouvel accord reflète une relation élargie qui fait de Cellebrite le partenaire en criminalistique numérique exclusif des capacités avancées de SkySafe en matière de drones. Cette décision consolide encore davantage la position de Cellebrite en tant que chef de file reconnu dans le domaine de la criminalistique numérique et du renseignement, assurant à ses clients un accès à des capacités d'extraction et de décryptage exclusives de premier plan, sans équivalent sur le marché aujourd'hui.

Dans le cadre de ce partenariat, Cellebrite et SkySafe collaboreront pour élargir les renseignements numériques mis à la disposition des enquêteurs en combinant la détection de drones, les renseignements sur l'espace aérien et l'expertise judiciaire de SkySafe à l'écosystème de solutions d'enquête de pointe de Cellebrite. Ce partenariat vise à aider les clients à accéder à des renseignements plus riches liés aux drones et à soutenir des enquêtes plus exhaustives, tout en ouvrant la voie à de futures innovations pour les applications de sécurité publique, de défense et des entreprises.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes chargés de l'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan de l'expertise médico-légale. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer près de trois millions d'enquêtes légalement autorisées chaque année, de renforcer la sécurité souveraine, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagiques, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com et https://investors.cellebrite.com et suivez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

À propos de SkySafe

SkySafe est le chef de file en matière de détection de drones et de renseignements sur l'espace aérien, offrant une visibilité inégalée sur l'activité des drones. Seule entreprise à offrir des services avancés de détection de drones, d'analyse approfondie et d'investigation, SkySafe permet aux organisations de détecter et d'analyser l'activité des drones avec précision en temps réel et d'agir en conséquence. Sa plateforme SaaS infonuagique fournit des données complètes sur les drones, ce qui aide à faire la distinction entre les drones autorisés et les menaces potentielles. En transformant des données complexes sur les drones en renseignements exploitables, SkySafe permet aux organisations d'agir avec clarté et confiance et fournit les renseignements nécessaires à une prise de décision plus intelligente et à un ciel plus sûr.

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SOURCE Cellebrite