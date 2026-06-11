Cellebrite inaugure une nouvelle ère pour les investigations avec la disponibilité générale de Genesis

Genesis condense la charge de travail d'investigation de plusieurs semaines à quelques minutes, accélérant les investigations comme jamais auparavant

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 11 juin 2026 /CNW/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), chef de file mondial des solutions d'investigation et de renseignement numériques basées sur l'IA pour les secteurs public et privé, annonce aujourd'hui la disponibilité générale de Cellebrite Genesis. Genesis permet aux investigateurs confrontés à l'augmentation de la criminalité et des types de données d'interroger rapidement et intuitivement les preuves numériques à l'aide des capacités d'IA agentique du produit, afin d'extraire des informations exploitables en quelques minutes au lieu de plusieurs jours ou plusieurs semaines.

Le besoin pour des outils d'investigation basés sur l'IA s'est accru parallèlement à l'explosion du volume de preuves numériques et à la sophistication croissante de la cybercriminalité. Selon le rapport 2025 sur la cybercriminalité du FBI, les Américains ont perdu près de 21 milliards de dollars à cause de la cybercriminalité l'année dernière, tandis que les plaintes liées spécifiquement aux escroqueries et fraudes utilisant l'IA ont représenté près de 900 millions de dollars de pertes déclarées. Pendant ce temps, le National Center for Missing and Exploited Children a reçu 21,5 millions de signalements en ligne et a enregistré une hausse de 158 % des signalements de tentatives d'incitation en ligne. 97 % des investigateurs citent les téléphones intelligents comme principale source de preuves numériques, et ces appareils contiennent des centaines de milliers de messages, d'images, de données de localisation et d'éléments liés aux applications. Le volume considérable de données empêche toute équipe de les traiter manuellement à la vitesse qu'exige la justice. Le rapport Cellebrite Industry Trends de 2026 a également révélé que la durée d'examen est le plus grand obstacle à l'avancement des dossiers, et que 65 % des répondants estiment que l'IA peut accélérer les investigations.

Cellebrite Genesis est spécialement conçu pour les exigences spécifiques du travail d'investigation. Même si les grands modèles de langage polyvalents sont extrêmement performants, ils ne sont pas formés pour lire de manière native les formats de fichiers médico-légaux, sur lesquels reposent les investigations ; ils ne sont pas non plus conçus pour respecter les méthodologies et procédures d'investigation en vigueur dans différentes juridictions, préserver la chaîne de conservation des preuves et retracer de manière fiable le cheminement des conclusions jusqu'aux éléments de preuve d'origine. Genesis est le fruit de plus de 25 ans de collaboration et d'expérience en matière d'investigations de Cellebrite, ainsi que d'importants investissements dans le prétraitement des données, l'ingénierie des invites et la formation à l'inférence. La solution fournit des informations de grande précision à la demande. Grâce à des mesures de protection intégrées, les données des clients restent confidentielles et isolées ; aucune donnée n'est conservée ni stockée ; aucune donnée client n'est utilisée pour entraîner des modèles ni mise à la disposition de fournisseurs de modèles externes ou de tiers ; et chaque production s'appuie sur des preuves provenant de sources fiables. L'investigateur garde le contrôle total à chaque étape.

Depuis mars 2026, Genesis est en accès anticipé et compte plus de 800 utilisateurs ainsi que 300 organismes nationaux, régionaux et locaux à travers le monde qui l'utilisent pour traiter des dossiers d'affaires concernant des crimes contre les enfants, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, les homicides et les affaires classées sans suite. Genesis analyse nativement plus de 35 formats de données, notamment les relevés détaillés d'appels, les rapports d'exécution de mandats, les documents, les messages, les images, les fichiers vidéo et audio, avec ou sans extraction de données mobiles. Les clients observent fréquemment deux avantages clés : les tâches d'analyse qui nécessitaient autrefois plusieurs semaines de travail de la part des investigateurs sont désormais accomplies en une heure seulement, voire en moins de 15 minutes dans certains cas, et Genesis met en évidence des liens et des indices à grande échelle qu'il aurait été pratiquement impossible d'identifier par un examen manuel.

« Genesis a permis à notre équipe de condenser des mois de travail analytique en une seule heure. Cela a permis de relier tous les éléments de l'investigation et de les présenter d'une manière facilement compréhensible pour un analyste du renseignement, un investigateur médico-légal ou même un non spécialiste dans une salle d'audience », déclare le lieutenant. Jim Hill, directeur de laboratoire, bureau du procureur du comté d'Ocean. « Dans les affaires impliquant des mineurs, la rapidité est un facteur crucial sur lequel nous ne pouvons pas faire de compromis. Notre équipe continue de tout vérifier, comme il se doit, mais Genesis offre un point de départ qui change radicalement la donne. »

« Dans une affaire récente de manipulation psychologique et d'exploitation, notre équipe a analysé les données de trois appareils suspects, et en moins de 15 minutes, Genesis a permis d'identifier 16 autres victimes », déclare le lieutenant Jerod K. Abshire de l'unité médico-légale numérique du Calcasieu Parish Sheriff's Office. « Un examen manuel aurait pris environ deux semaines à nos investigateurs. L'affaire a depuis été transmise au parquet fédéral. Genesis n'est plus un outil optionnel. Il s'agit d'une ressource essentielle pour l'identification des victimes dans les affaires d'exploitation pour lesquelles le temps est un facteur crucial. »

« Nous travaillons actuellement sur une affaire liée à d'éventuelles irrégularités financières dans le cadre d'une introduction en bourse qui a finalement été annulée ; il nous a fallu des mois pour déterminer qui était impliqué », déclare Bruce Keeble d'Interpath, une entreprise de Cellebrite bénéficiant d'un accès anticipé à Genesis. « Lorsque nous avons analysé toutes les données avec Genesis, il n'a fallu que quelques minutes pour obtenir les mêmes informations. Une telle rapidité et une telle précision nous ont impressionnés et ont permis de confirmer nos conclusions initiales. »

Nouveautés liées à la disponibilité générale

Cette disponibilité générale enrichit Genesis de fonctionnalités directement inspirées des commentaires des clients ayant participé au programme d'accès anticipé :

Perquisition sur mandat . Les investigateurs peuvent configurer Genesis pour qu'il n'effectue des recherches que dans les limites de leur mandat de perquisition, de sorte que l'IA reste dans les limites de ce que la loi autorise dans chaque affaire.

. Les investigateurs peuvent configurer Genesis pour qu'il n'effectue des recherches que dans les limites de leur mandat de perquisition, de sorte que l'IA reste dans les limites de ce que la loi autorise dans chaque affaire. Intelligence géospatiale. Une nouvelle vue cartographique permet de visualiser les déplacements des personnes et des événements au cours d'une affaire, ce qui facilite l'identification des tendances.

Une nouvelle vue cartographique permet de visualiser les déplacements des personnes et des événements au cours d'une affaire, ce qui facilite l'identification des tendances. Analyse optimisée des contenus . Une analyse plus avancée des images, des vidéos et des fichiers audio, incluant la transcription et la traduction dans environ 120 langues, indiquant qui a dit quoi, ligne par ligne.

. Une analyse plus avancée des images, des vidéos et des fichiers audio, incluant la transcription et la traduction dans environ 120 langues, indiquant qui a dit quoi, ligne par ligne. Précision agentique affinée. L'IA est plus à même de déterminer ce qu'elle peut et ne peut pas faire, et de communiquer cette information à l'utilisateur, ce qui se traduit par des résultats plus pertinents, des réponses plus précises et des liens plus solides avec les sources d'origine.

« Genesis a été fondé sur la conviction que les preuves doivent évoluer au rythme de l'affaire. Lorsque les personnes les plus proches d'une investigation peuvent agir plus rapidement, la justice avance plus vite, et les communautés, les pays et les entreprises sont mieux protégées », déclare Shiven Ramji, président des produits et de la technologie chez Cellebrite. « La disponibilité générale signifie que les organismes, quelle que soit leur taille, peuvent désormais déployer l'IA agentique dans le cadre de dossiers concrets, grâce à des fonctionnalités qui renforcent la chaîne de responsabilité, garantissent la traçabilité des sources et s'inscrivent dans la rigueur opérationnelle qu'exige la sécurité publique. »

Disponibilité

Cellebrite Genesis est désormais disponible pour les administrations publiques régionales et locales d'Amérique du Nord, et son déploiement à l'international et dans le secteur privé se poursuivra en 2026. Pour en savoir plus ou demander une démonstration, cliquez ici.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes chargés de l'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan de l'expertise médico-légale. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de 1,5 million d'enquêtes légalement autorisées chaque année, de renforcer la sécurité souveraine, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagique, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

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SOURCE Cellebrite