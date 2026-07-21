Cellebrite présentera ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026 le 13 août 2026

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 21 juillet 2026 /CNW/ - Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ : CLBT), chef de file mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement basées sur l'IA pour les secteurs public et privé, annonce aujourd'hui la publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026 avant l'ouverture des marchés américains le jeudi 13 août 2026.

Plus tard le même matin, Cellebrite tiendra une téléconférence et une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats financiers de l'entreprise pour le deuxième trimestre 2026 et discuter de ses perspectives pour 2026. Informations relatives à la téléconférence :

Date : Jeudi 13 août 2026 Heure : 8h30, heure de l'Est Numéro d'appel : 785 838-9251 / 833 309-3473 Code de la conférence : CLBTQ226 URL de l'événement : https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q2-2026-financial-results-conference-call-webcast URL de la webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/nsqdfdmm

Parallèlement à la téléconférence et à la webdiffusion, des tableaux financiers historiques et des données supplémentaires seront disponibles dans la section des résultats trimestriels du site web des relations avec les investisseurs de la société à l'adresse https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes chargés de l'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan de l'expertise médico-légale. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer près de trois millions d'enquêtes légalement autorisées chaque année, de renforcer la sécurité souveraine, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagiques, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com et https://investors.cellebrite.com et visitez les médias sociaux @Cellebrite.

Relations avec les investisseurs

Andrew Kramer

Vice-président, relations avec les investisseurs et trésorerie

[email protected]

+1 973-206-7760

Médias

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Directrice, relations publiques et communications exécutives

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+1 771 241-7010

SOURCE Cellebrite