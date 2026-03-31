Accès immédiat à la plus vaste gamme d'appareils et de systèmes d'exploitation et disponibilité accrue de Corellium sur Google Cloud

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, le 31 mars 2026 /CNW/ - Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), chef de file mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement fondées sur l'IA pour les secteurs public et privé, annonce aujourd'hui sa MàJ du printemps 2026. La version renforce les capacités d'accès aux appareils sur la plus large gamme d'appareils et de systèmes d'exploitation iOS et Android, y compris la prise en charge des iPhone 17 et iOS 26, et apporte la disponibilité de Corellium à l'infrastructure Google Cloud, maintenant en préversion publique.

Les investigations numériques couvrent maintenant de multiples appareils, plateformes et types de données. La majorité de ces dispositifs arrivent verrouillés dans les laboratoires d'investigation numérique, et en Amérique du Nord, ce chiffre atteint 75 %, ce qui met en péril les preuves sensibles au temps.

DAVANTAGE DE SOURCES DE DONNÉES ET DE PREUVES PRÉSERVÉES

La mission de Cellebrite de protéger les communautés, les nations et les entreprises est motivée par une innovation constante pour accéder légalement aux appareils, aux sources de données et aux conditions rencontrées sur le terrain par les enquêteurs.

En plus des capacités d'accès améliorées couvrant un plus large éventail d'appareils, les clients d'investigation médico-légale numérique de Cellebrite bénéficient maintenant du mode Safeguard, une nouvelle fonctionnalité conçue pour simplifier la saisie des données et traiter les minuteries d'inactivité afin de sécuriser rapidement les informations essentielles dans des conditions urgentes.

De plus, Cellebrite propose désormais l'examen médico-légal des drones, qui permet l'extraction et l'analyse de données critiques de dizaines des systèmes aériens sans pilote les plus répandus, y compris des journaux de vol, des artefacts vidéo et de géolocalisation. Grâce à des capacités portatives prêtes à l'emploi, les équipes peuvent accéder rapidement aux données des drones et visualiser les trajectoires de vol au point de collecte.

«Les enquêteurs doivent aujourd'hui gérer plus d'appareils, de types de données et d'écrans verrouillés que jamais auparavant », déclare Ronnen Armon, responsable principal des produits et des technologies chez Cellebrite. « Cette nouvelle MàJ nous permet de garder une longueur d'avance en termes de capacités d'accès, tout en élargissant les options infonuagiques pour les entreprises qui doivent tester et sécuriser les plateformes mobiles, les logiciels dans tous les véhicules et les systèmes embarqués. »

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES PEUVENT TESTER VIRTUELLEMENT DU MATÉRIEL SUR GOOGLE CLOUD

Protéger les entreprises signifie sécuriser les logiciels qui alimentent les systèmes qu'elles construisent et exploitent.

La mise à l'essai des multiples systèmes numériques interconnectés et des logiciels connexes qui aident à faire fonctionner les véhicules automobiles d'aujourd'hui est une entreprise extrêmement complexe et coûteuse. La maintenance des véhicules physiques et du matériel connexe au fil des générations, des chipsets et des configurations est difficile, surtout à mesure que les véhicules deviennent de plus en plus compatibles avec les logiciels.

« La disponibilité publique de Corellium sur les instances Axion C4A de Google Cloud reflète la demande croissante d'infrastructures Arm pour prendre en charge des charges de travail complexes de développement et de sécurité », déclare Florian Haubner, architecte industriel principal de Google Cloud. « Nous sommes heureux de soutenir la plateforme Corellium de Cellebrite, car elle offre une validation évolutive au niveau du système aux clients de Google Cloud dans les environnements mobiles, embarqués et automobiles. »

Corellium par Cellebrite change la dynamique des constructeurs automobiles, en vue de répondre à un cas d'utilisation émergent pour les constructeurs automobiles et les fabricants de systèmes industrialisés. En virtualisant les systèmes basés sur Arm au niveau matériel, Corellium permet aux équipes de logiciels automobiles de recréer et de tester des environnements de véhicules complets dans le cloud, des contrôleurs de bas niveau et des systèmes critiques de sécurité au calcul de la conduite autonome en passant par les applications dans l'habitacle et d'infodivertissement, à la vitesse du véritable silicium, sans maintenir l'infrastructure physique. Les équipes peuvent mettre à l'essai des centaines de variations du système et repérer les vulnérabilités plus tôt dans le cycle de développement.

INNOVATIONS RÉVOLUTIONNAIRES AU C2C USER SUMMIT 2026

Rendez-vous au C2C User Summit 2026, la conférence annuelle des utilisateurs de Cellebrite, à Washington, D.C., du 13 au 17 avril 2026, où Cellebrite présentera les capacités de sa MàJ du printemps 2026. La société tiendra également un événement virtuel le 29 avril 2026.

Consultez le blogue Corellium pour en savoir plus sur la disponibilité sur Google Cloud.

À PROPOS DE CELLEBRITE

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes chargés de l'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan de l'expertise médico-légale. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de 1,5 million d'enquêtes légalement autorisées chaque année, de renforcer la sécurité souveraine, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagique, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

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Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement. Ces risques comprennent, entre autres, la capacité de Cellebrite à innover et à suivre le rythme de l'évolution technologique ; l'adoption par les clients de ses solutions; la concurrence ; le recours aux technologies de tiers; les obligations réglementaires et de conformité; les risques liés à la cybersécurité ; et d'autres facteurs influant sur ses activités et ses activités, y compris ceux abordés dans le rapport annuel de Cellebrite sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 3 mars 2026, qui peuvent être consultés gratuitement sur www.sec.gov.

Cellebrite ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

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SOURCE Cellebrite