Ronnen Armon prend sa retraite

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 1er mai 2026 /CNW/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), chef de file mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement fondées sur l'IA, annonce aujourd'hui la nomination de Shiven Ramji au poste de président des produits et de la technologie. Dans le cadre de ses fonctions, Ramji dirigera l'organisation des produits et des technologies de l'entreprise, favorisant l'innovation et l'exécution de la plateforme d'enquête et de renseignements numériques de pointe de Cellebrite. Ramji entrera en fonction le 4 mai 2026 et succédera à Ronnen Armon, qui prendra sa retraite dans quelques mois après la fin de la transition.

Shiven Ramji rejoint Cellebrite à titre de président des produits et de la technologie

« Nous sommes ravis d'accueillir Shiv au sein de Cellebrite. L'impressionnante feuille de route, l'expérience et l'expertise de Shiv seront essentielles alors que nous continuons d'accélérer le rythme d'adoption et d'innovation de l'IA dans nos produits afin de soutenir nos clients et de remplir notre mission de protection des communautés, des nations et des entreprises », déclare Thomas E. Hogan, CEO de Cellebrite. « Je tiens à remercier Ronnen Armon pour son leadership et ses nombreuses contributions au succès de Cellebrite au cours des cinq dernières années, y compris sa transformation en un leader coté en bourse axé sur l'IA. Au nom des employés de Cellebrite, je tiens à adresse à Ronnen nos meilleurs vœux pour ce nouveau chapitre bien mérité de sa vie.»

Ramji apporte une vaste expérience à Cellebrite et un bilan éprouvé en matière d'expansion d'entreprises technologiques à forte croissance et d'organisations de produits et de technologies de premier plan dans des périodes de croissance et de transition importantes. Il travaillait précédent chez Okta, où il occupait le poste de président d'Auth0. Il gérait une activité générant un milliard USD de RRA et supervisait sa stratégie et son exécution en matière de produits, de données, de sécurité et de technologie. Avant Auth0 et Okta, Ramji a été vice-président principal des produits chez DigitalOcean et a occupé des postes de direction au sein de marques mondiales, notamment Amazon, NBCUniversal, LiveIntent et The Nielsen Company.

« Je suis honoré d'intégrer Cellebrite et de diriger une équipe qui se consacre à avoir un impact réel dans le monde », déclare Shiven Ramji. « L'engagement de Cellebrite envers l'innovation est fondamental à sa mission. Je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe pour améliorer et élargir notre offre de produits et donner à nos clients les moyens de faire du monde un endroit plus sûr. »

Ramji est un investisseur providentiel actif et un conseiller en démarrage, avec un engagement profond pour favoriser l'entrepreneuriat et l'innovation. Il siège actuellement aux conseils d'administration de Products That Count et d'Aiven.io.

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À propos de Cellebrite



Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes chargés de l'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan de l'expertise médico-légale. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de 1,5 million d'enquêtes légalement autorisées chaque année, de renforcer la sécurité souveraine, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagique, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

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SOURCE Cellebrite