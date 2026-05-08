Cellebrite annonce sa participation à des conférences des investisseurs English

Nouvelles fournies par

Cellebrite

08 mai, 2026, 08:30 ET

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, le 8 mai 2026 /CNW/ - Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ : CLBT), chef de file mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement fondées sur l'IA, annonce aujourd'hui que la société prévoit participer aux conférences suivantes à l'intention des investisseurs en mai et juin :

 

Date :

18 mai 2026

Conférence :

Conférence mondiale sur les technologies, les médias et les communications 2026 de J.P. Morgan

Heure de la présentation

15h30 (HE)

Format :

Causerie informelle

Dirigeant de Cellebrite :   

Thomas Hogan, chef de la direction

David Barter, directeur financier

Roni Fialkov, vice-président principal, finances mondiales

URL de l'événement :

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/jp-morgan-2026-global-technology-media-and-communications-conference

URL de la webdiffusion :

https://jpmorgan.metameetings.net/events/tmc26/sessions/318713-cellebrite-di-ltd/webcast/public


Date :

27 mai 2026

Conférence :

52e conférence annuelle sur les technologies, les médias et les télécommunications de TD Cowen

Heure de la présentation :

11h25 (HE)

Format :

Causerie informelle

Dirigeants de Cellebrite : 

David Barter, directeur financier

Andrew Kramer, vice-président, relations avec les investisseurs

URL de l'événement :

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/td-cowen-annual-tmt-conference

URL de la webdiffusion :

https://event.summitcast.com/view/GSXkFLqLwmvLB7AnnUj3ti/guest_book?session_id=jr2gGDQmKRcqW3U3DaXeCT



Date :

28 mai 2026

Conférence :

Conférence des investisseurs institutionnels de Craig-Hallum

Format :

Réunions individuelles uniquement

Dirigeants de Cellebrite : 

David Barter, directeur financier

Andrew Kramer, vice-président, relations avec les investisseurs

Date :

3 juin 2026

Conférence :

46e conférence annuelle sur la croissance de William Blair

Heure de la présentation :

11h40 (HE)

Format :

Causerie informelle

URL de l'événement :

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/william-blair-46th-annual-growth-conference

URL de la webdiffusion :

https://event.summitcast.com/view/DTqswnj6gGSWZ7ywFcvpAo/guest_book?session_id=BXndAorr67BsBSqKdDpCQP

Dirigeants de Cellebrite : 

David Barter, directeur financier

Andrew Kramer, vice-président, relations avec les investisseurs


Date :

10 juin 2026

Conférence :

Conférence technologique 2026 de Mizuho

Heure de la présentation :

10h50 (HE)

Format :

Réunions individuelles uniquement

Dirigeants de Cellebrite : 

David Barter, directeur financier

Andrew Kramer, vice-président, relations avec les investisseurs


Date :

11 juin 2026

Conférence :

Conférence sur la technologie et les produits grand public 2026 de D.A. Davidson

Format :

Réunions individuelles uniquement

Dirigeants de Cellebrite : 

David Barter, directeur financier

Andrew Kramer, vice-président, relations avec les investisseurs

Vous pouvez suivre les webdiffusions pour les causeries informelles et la présentation de la direction dans la section des événements du microsite des relations avec les investisseurs de Cellebrite à l'adresse https://investors.cellebrite.com/events-presentations.

À propos de Cellebrite
Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes chargés de l'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan de l'expertise médico-légale. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer près de trois millions d'enquêtes légalement autorisées chaque année, de renforcer la sécurité souveraine, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagiques, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com et https://investors.cellebrite.com et suivez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

Relations avec les investisseurs
Andrew Kramer
Vice-président, relations avec les investisseurs
[email protected]
+1 973.206.7760

Médias 
Victor Cooper
Directeur principal des communications d'entreprise et des opérations de contenu
[email protected]
+1 404 804-5910

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SOURCE Cellebrite

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