TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, le 8 mai 2026 /CNW/ - Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ : CLBT), chef de file mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement fondées sur l'IA, annonce aujourd'hui que la société prévoit participer aux conférences suivantes à l'intention des investisseurs en mai et juin :

Date : 18 mai 2026 Conférence : Conférence mondiale sur les technologies, les médias et les communications 2026 de J.P. Morgan Heure de la présentation 15h30 (HE) Format : Causerie informelle Dirigeant de Cellebrite : Thomas Hogan, chef de la direction David Barter, directeur financier Roni Fialkov, vice-président principal, finances mondiales URL de l'événement : https://investors.cellebrite.com/events/event-details/jp-morgan-2026-global-technology-media-and-communications-conference URL de la webdiffusion : https://jpmorgan.metameetings.net/events/tmc26/sessions/318713-cellebrite-di-ltd/webcast/public



Date : 27 mai 2026 Conférence : 52e conférence annuelle sur les technologies, les médias et les télécommunications de TD Cowen Heure de la présentation : 11h25 (HE) Format : Causerie informelle Dirigeants de Cellebrite : David Barter, directeur financier Andrew Kramer, vice-président, relations avec les investisseurs URL de l'événement : https://investors.cellebrite.com/events/event-details/td-cowen-annual-tmt-conference URL de la webdiffusion : https://event.summitcast.com/view/GSXkFLqLwmvLB7AnnUj3ti/guest_book?session_id=jr2gGDQmKRcqW3U3DaXeCT



Date : 28 mai 2026 Conférence : Conférence des investisseurs institutionnels de Craig-Hallum Format : Réunions individuelles uniquement Dirigeants de Cellebrite : David Barter, directeur financier Andrew Kramer, vice-président, relations avec les investisseurs

Date : 3 juin 2026 Conférence : 46e conférence annuelle sur la croissance de William Blair Heure de la présentation : 11h40 (HE) Format : Causerie informelle URL de l'événement : https://investors.cellebrite.com/events/event-details/william-blair-46th-annual-growth-conference URL de la webdiffusion : https://event.summitcast.com/view/DTqswnj6gGSWZ7ywFcvpAo/guest_book?session_id=BXndAorr67BsBSqKdDpCQP Dirigeants de Cellebrite : David Barter, directeur financier Andrew Kramer, vice-président, relations avec les investisseurs



Date : 10 juin 2026 Conférence : Conférence technologique 2026 de Mizuho Heure de la présentation : 10h50 (HE) Format : Réunions individuelles uniquement Dirigeants de Cellebrite : David Barter, directeur financier Andrew Kramer, vice-président, relations avec les investisseurs



Date : 11 juin 2026 Conférence : Conférence sur la technologie et les produits grand public 2026 de D.A. Davidson Format : Réunions individuelles uniquement Dirigeants de Cellebrite : David Barter, directeur financier Andrew Kramer, vice-président, relations avec les investisseurs

Vous pouvez suivre les webdiffusions pour les causeries informelles et la présentation de la direction dans la section des événements du microsite des relations avec les investisseurs de Cellebrite à l'adresse https://investors.cellebrite.com/events-presentations.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes chargés de l'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan de l'expertise médico-légale. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer près de trois millions d'enquêtes légalement autorisées chaque année, de renforcer la sécurité souveraine, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagiques, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com et https://investors.cellebrite.com et suivez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

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SOURCE Cellebrite