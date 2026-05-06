L'autorisation selon la norme de sécurité la plus élevée du cadre FedRAMP permet aux examinateurs, aux enquêteurs, aux analystes du renseignement et aux agents sur le terrain du gouvernement fédéral de collaborer en toute sécurité et d'agir en fonction des preuves numériques

TYSONS CORNER, Virginie, 6 mai 2026 /CNW/ - Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), un chef de file mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement fondées sur l'IA pour les secteurs public et privé, annonce aujourd'hui que sa plateforme Cellebrite Government Cloud (CGC) a atteint FedRAMP® High Authorization, la norme de sécurité infonuagique très stricte du gouvernement fédéral, le département de la Justice des États-Unis agissant à titre d'organisme d'autorisation.

FedRAMP High Authorization représente la norme la plus élevée en matière de contrôles de sécurité nuagique dans le cadre de FedRAMP, conçu pour les systèmes qui traitent les données non classifiées les plus sensibles du gouvernement fédéral. Avec cette désignation, Cellebrite Government Cloud est maintenant inscrit comme FedRAMP Authorized sur le marché FedRAMP, ce qui permet à tout organisme fédéral de tirer parti de la documentation de sécurité existante de Cellebrite pour accélérer son propre processus d'autorisation. Cellebrite Government Cloud est une plateforme spécialement conçue et exploitée par Cellebrite spécifiquement pour prendre en charge les données d'application de la loi au niveau de sécurité fédéral le plus élevé pour les systèmes non classifiés.

Comme le ministère de la Justice agit à titre d'organisme parrain, cette autorisation constitue la voie la plus directe pour tous les organismes du DOJ, y compris l'Executive Office for United States Attorneys (EOUSA), le Federal Bureau of Investigation (FBI), le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), la Drug Enforcement Administration (DEA) et d'autres, afin d'adopter Cellebrite Government Cloud pour leurs missions d'application de la loi et de renseignement. Au-delà du ministère de la Justice, tout ministère ou organisme fédéral peut également réutiliser le dossier d'autorisation du ministère de la Justice pour accélérer son propre processus ATO, ce qui rend Cellebrite Government Cloud facilement accessible à l'échelle du gouvernement fédéral.

« Pour les agences de l'ensemble de l'écosystème fédéral, cette autorisation signifie un accès plus rapide aux outils dont leurs examinateurs, enquêteurs, analystes du renseignement et agents de terrain ont besoin en toute confiance en matière de sécurité », déclare Phil O'Reilly, chef de l'exploitation de Cellebrite Federal Solutions. « Cette autorisation élimine le plus grand obstacle entre les organismes d'investigation fédéraux et les services médico-légaux, d'investigation et de renseignement numériques sécurisés et fondés sur le nuage. »

Cellebrite Government Cloud prend en charge Cellebrite Inseyets, la solution d'investigation numérique de pointe de la société, et Cellebrite Guardian, sa plateforme nuagique sécurisée pour la gestion, l'examen, le partage et la collaboration des preuves numériques. L'autorisation permet aux organismes fédéraux d'accéder à ces solutions au moyen d'un environnement nuagique sécurisé conforme à FedRAMP qui maintient la chaîne de possession et l'intégrité des données requises pour les enquêtes sanctionnées par la loi. Cela permet aux examinateurs, aux enquêteurs, aux analystes du renseignement et aux agents sur le terrain d'agir plus rapidement sur les preuves numériques et de collaborer en toute sécurité entre les équipes réparties, offrant ainsi l'agilité et l'efficacité opérationnelle que les missions de sécurité nationale et de sécurité des citoyens attendent.

La base de référence à impact élevé de FedRAMP exige les contrôles de sécurité les plus rigoureux en matière de conformité fédérale, conçus pour protéger les données hautement sensibles en matière d'application de la loi et de renseignement. Le modèle d'autorisation unique réutilisable permet aux organismes d'accélérer leurs propres ATO en tirant parti des progiciels de sécurité existants.

Cellebrite Government Cloud est disponible sur la place de marché FedRAMP.

Apprenez-en davantage à propos de Cellebrite Government Cloud sur notre site Web Cellebrite Federal Solutions.

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À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes chargés de l'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan de l'expertise médico-légale. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer près de trois millions d'enquêtes légalement autorisées chaque année, de renforcer la sécurité souveraine, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagiques, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

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SOURCE Cellebrite