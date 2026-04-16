Des centaines de personnes se sont réunies pour rendre hommage aux esprits les plus brillants des investigations numériques

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 16 avril 2026 /CNW/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), chef de file mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement fondées sur l'IA pour les secteurs public et privé, annonce aujourd'hui avoir décerné 20 prix JUSTYS lors de la deuxième édition annuelle des Digital Justice Awards. Au Marriott Marquis à Washington, D.C., Cellebrite a déroulé le tapis orange pour célébrer certains des esprits les plus brillants et les compétences techniques les plus avancées en matière d'investigations numériques dans les secteurs public et privé.

« La cérémonie JUSTYS est notre événement par excellence pour célébrer et honorer ceux qui se surpassent pour protéger leurs communautés, leurs nations et leurs entreprises », déclare Thomas E. Hogan, directeur général de Cellebrite. « Il faut du courage, de l'engagement et de la passion pour faire ce genre de travail et nous ne remercions pas assez ces héros. Je suis également reconnaissant envers les hommes et les femmes de Cellebrite qui ont fait un don personnel pour rendre hommage aux gagnants. »

Inspirés par le travail de leurs clients, les employés de Cellebrite ont personnellement versé 67 500 dollers pour soutenir les membres de la famille des officiers tombés au combat. Ces dons appuieront la mission de Concerns of Police Survivors (C.O.P.S.) U.S. et de Care of Police Survivors (C.O.P.S.) U.K.

« C.O.P.S. soutient fièrement les familles survivantes des forces de l'ordre et les collègues qui vivent dans l'impensable. Nous ne pouvons tout simplement pas remplir notre mission et mener à bien nos programmes incroyables sans le soutien généreux de personnes comme celles des équipes de Cellebrite », déclare Sara Slone, directrice de la sensibilisation, C.O.P.S. (É.-U.) « Nous sommes reconnaissants de votre partenariat et honorés par votre engagement envers les survivants et la communauté des forces de l'ordre. »

« Un grand merci aux employés de Cellebrite pour leur soutien et pour avoir donné l'occasion de souligner et de mettre en valeur le travail que nous accomplissons pour les familles qui sont au cœur même de notre mission », déclare Lisa Meads, directrice générale de Care of Police Survivors (U.K. C.O.P.S.).

La cérémonie JUSTYS a été animée par Jesse Weber, analyste juridique et présentateur de Law & Crime Network, et a été retransmis en direct à plus de 7,5 millions d'abonnés de la chaîne YouTube. La soirée a célébré les gagnants parmi des dizaines de candidats qui ont ensuite été élus par un panel d'experts en investigation et en criminalistique numérique. Avec l'ajout du secteur privé et de certaines nouvelles catégories, il y a eu deux fois plus de lauréats que les premiers prix en 2025, et les gagnants sont :

Prix de l'étoile montante : récompense les nouveaux arrivants exceptionnels dans le domaine médico-légal numérique et qui se montrent prometteurs en tant que leaders émergents

Gagnants : Jonathan Adams (secteur public), Jesse Lao (secteur privé)

La voix des sans-voix : reconnaît les personnes qui ont donné une voix aux survivants grâce à leurs capacités médico-légales numériques.

Gagnants : Eric Landamia (secteur public), Patrick Eller (secteur privé)

Champions for Kids, présenté par le NCMEC : honore les personnes qui font preuve d'un courage, d'un leadership et d'un engagement extraordinaires pour protéger les enfants et les protéger.

Gagnante : Taylor Sines, survivante et militante

Mentor de l'année : met en lumière les mentors qui favorisent la prochaine génération de professionnels de la criminalistique et des investigations numériques axées sur la communauté.

Gagnants : Elizabeth Marsden (secteur public), Bill Aycock (secteur privé)

Partenaire de conception de l'année : souligne les contributions exceptionnelles et l'engagement ferme à améliorer les solutions de Cellebrite grâce au programme d'accès anticipé.

Gagnants : Kent Nielsen (secteur public), Jonathan Edwards (secteur privé)

Construction de ponts numériques : souligne les initiatives et les personnes exceptionnelles qui ont utilisé des outils numériques pour établir des liens ou soutenir plusieurs organismes d'application de la loi.

Gagnant : Ralph Henderson

Catalyseur d'investigations numériques : eécompense un dirigeant qui stimule le progrès en renforçant les capacités, en favorisant la collaboration et en favorisant des changements significatifs.

Gagnant : Wayne Cantrell

Prix du gardien de la communauté : reconnaît les programmes ou les campagnes novateurs qui protègent et renforcent nos communautés.

Gagnants : Geraldine Blay, K-9 Storm et K-9 Siri

Excellence en investigation numérique : pour son expertise technique et son engagement inébranlable à améliorer l'efficacité et l'exactitude des enquêtes juridiques.

Gagnant : Kirk Crabb

Excellence en compétences médico-légales numériques : Ce prix reconnaît les enquêteurs et examinateurs d'exception qui excellent en criminalistique numérique et qui ont une incidence positive majeure sur la collectivité.

Gagnants : Edward Dalton (Amérique du Nord), Lim Tuan Liang (APAC), Mateus De Castro Polastro (Amérique latine), Johann Polewczyk (EMOA)

Innovateur de l'année en entreprise : honore l'innovation exceptionnelle et l'adoption de technologies de pointe qui favorisent l'efficacité, la croissance et le succès.

Gagnant : Bill Aycock

Affaire de l'année : récompense une enquête exceptionnelle et percutante au sein des organismes d'application de la loi qui a été résolue à l'aide de preuves numériques.

Gagnantes : Claire Hardisty et Laura Boothroyd, espionnage opérationnel - Police du Lancashire

La soirée de célébration est la pierre angulaire du Sommet annuel des utilisateurs C2C de Cellebrite, qui a réuni près de 500 organisations de l'application de la loi, de la défense, du renseignement et du secteur privé de près de 30 pays à travers le monde. Les participants viennent assister à des séances et à des formations de calibre mondial dirigées par des experts, ainsi qu'à des allocutions inspirantes de l'acteur, animateur de télévision et ancien joueur de la NFL Terry Crews, et à une séance sur l'enquête sur le quadruple meurtre d'étudiants dans l'Idaho, animée par des experts en criminalistique numérique du FBI et de Cellebrite.

À PROPOS DE CELLEBRITE



Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes chargés de l'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan de l'expertise médico-légale. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de 1,5 million d'enquêtes légalement autorisées chaque année, de renforcer la sécurité souveraine, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagique, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

Contact :

Médias

Victor Cooper

Directeur principal de la communication d'entreprise et de la stratégie de contenu

[email protected]

+1 404.804.5910

Relations avec les investisseurs

Andrew Kramer

Vice-président des relations avec les investisseurs

[email protected]

+1 973.206.7760

Références aux sites web et aux plateformes de réseaux sociaux

Les références à des informations incluses ou accessibles sur des sites web et des plateformes de médias sociaux ne constituent pas une incorporation par référence des informations contenues ou disponibles sur ces sites web ou plateformes de médias sociaux, et vous ne devez pas considérer ces informations comme faisant partie du présent communiqué de presse.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/5915452/Cellebrite_Logo.jpg

SOURCE Cellebrite