Genesis permettra une collaboration étroite entre les détectives et les enquêteurs afin de convertir qui nécessitaient plusieurs semaines en quelques minutes et de transformer des montagnes d'éléments en informations exploitables.

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 27 mars 2026 /CNW/ - Cellebrite (NASDAQ : CLBT), leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement alimentées par l'IA pour les secteurs public et privé, a présenté aujourd'hui un accès anticipé à Cellebrite Genesis, un nouveau produit d'IA agentique spécialement conçu pour révolutionner la manière dont les investigations sont menées.

« Après une attaque terroriste ciblée, nous avons bénéficié d'un accès anticipé à Genesis et avons immédiatement commencé à repousser ses limites. Nous avons pu identifier des preuves et générer des pistes d'une qualité et d'une rapidité que nous n'aurions pu obtenir auparavant qu'en mettant à contribution des dizaines d'analystes dévoués et très expérimentés », a déclaré un inspecteur chargé de la lutte contre le terrorisme d'une agence de police australienne ayant eu un accès anticipé à Genesis. « Nous avons pu faire des choses qui nous ont surpris, notamment générer de nouvelles informations cruciales à partir de profils de renseignement téléchargés en amont, ce qui a complètement modifié les calculs et la chronologie, et a permis d'obtenir des résultats au-delà de ce que nous pensions possible. »

Cellebrite est le leader reconnu de la technologie d'investigation mondiale, avec près de 3 millions d'enquêtes par an et une expérience de l'application de l'IA depuis plus d'une décennie. Cellebrite Genesis offre instantanément à ses clients une IA agentique transformationnelle qui permet aux enquêteurs de disposer directement d'une grande précision, d'une grande rigueur d'investigation et de garde-fous de sécurité publique. Elle leur permet également de relancer des enquêtes non résolues et de renforcer les investigations concernant les stupéfiants, la traite des êtres humains et les crimes commis contre des enfants.

« On demande aux agences de sécurité publique de faire plus avec moins. Les budgets sont sous pression, le recrutement d'enquêteurs est plus difficile que jamais et les volumes de preuves numériques ne cessent d'augmenter. Genesis change la donne », a déclaré Thomas E. Hogan, PDG de Cellebrite. « La solution offre une IA précise et défendable qui comprend les nuances, le contexte et la pertinence des différents types de preuves. Nous avons combiné tout ce que Cellebrite a appris en près de deux décennies de criminalistique numérique et l'avons combiné avec l'IA agentique la plus avancée pour créer un partenaire d'investigation qui travaille à une vitesse surhumaine avec une précision de niveau criminalistique. C'est une force de transformation pour le bien. »

Cellebrite Genesis offre une expérience intuitive et conversationnelle permettant d'analyser les données extraites de téléphones mobiles, les détails des appels, des documents, des messages, des images, des vidéos, etc., et de les transformer immédiatement en informations exploitables. Tout analyste ou enquêteur peut maîtriser la plateforme en quelques minutes. Genesis peut être déployée seule ou avec d'autres solutions de Cellebrite pour accélérer considérablement les investigations à partir d'une grande variété de sources de données complexes, de types de crimes et de scénarios.

« Genesis est alimentée par Cellebrite AI, une couche d'intelligence spécifiquement conçue et développée à partir de décennies d'analyses de preuves fiables, de résultats éprouvés dans les salles d'audience et d'expériences cumulatives », a déclaré Ronnen Armon, directeur général des produits et des technologies de Cellebrite. « En tant que créateurs du format de preuve numérique le plus fiable pour les investigations, nous savons mieux que quiconque comment accéder à des informations exploitables et défendables, les extraire, les décoder et les faire remonter à la surface. Genesis met cette capacité directement entre les mains des équipes d'enquêteurs en les dotant de technologies d'IA qui les aident à trouver la vérité plus rapidement. »

Genesis fournit des informations à la demande, fondées sur des éléments de preuve. Les données d'investigation restent sécurisées et privées, conformément aux normes les plus strictes, notamment celles du cadre du National Institute of Standards and Technology (NIST), et sont conformes à la norme Service Organization Control 2 (SOC 2). Le client garde le contrôle à chaque étape.

Chaque année, la technologie de Cellebrite est utilisée dans près de 3 millions d'investigations à travers le monde, permettant à plus de 7 000 clients de résoudre des enquêtes légalement approuvées sur l'exploitation des enfants, les homicides, le terrorisme, le contrôle des frontières, les crimes sexuels, le trafic du fentanyl et d'autres formes de crime organisé, le trafic d'êtres humains, la fraude, le vol de propriété intellectuelle, les crimes financiers, les enquêtes internes, les cas de découverte électronique (eDiscovery), etc., le tout en garantissant la conformité avec les protocoles des agences et les exigences réglementaires les plus diverses.

Disponibilité : Cellebrite Genesis est désormais disponible en accès anticipé.

Rendez-vous à C2C, la conférence annuelle des utilisateurs de Cellebrite, pour découvrir directement Cellebrite Genesis et Cellebrite Guardian Investigate. Pour en savoir plus et pour vous inscrire, voir ici.

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À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes d'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan médico-légal. La technologie de Cellebrite permet aux clients d'accélérer près de 3 millionsd'investigations légalement autorisées par an, de renforcer la sécurité relevant de la souveraineté, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements sur le cloud, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de progresser dans leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @Cellebrite.

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