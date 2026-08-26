Cellebrite apporte aux forces armées ses capacités de renseignement sur le champ de bataille grâce à son Portable Tactical Extraction Kit (C-TEK)

Conçu à partir des capacités médico-légales numériques de pointe de Cellebrite, le C-TEK aide les équipes déployées sur le terrain à trier rapidement les données des téléphones, des cartes SIM, des drones et des supports de stockage portables pour faire progresser leurs missions

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 26 août 2026 /CNW/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), un chef de file mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement basées sur l'IA pour les secteurs public et privé, annonce aujourd'hui le lancement du Cellebrite Tactical Extraction Kit (C-TEK), un kit robuste tout-en-un d'investigation mobile qui tient dans un sac à dos de taille standard, pour donner aux équipes militaires le matériel, les logiciels et la puissance nécessaires pour accéder aux appareils et les analyser sur site. Conçu pour les unités opérant dans des environnements isolés, le C-TEK permet aux forces armées d'exploiter les données des appareils en temps réel, renforçant ainsi la prise de décision tactique, opérationnelle et stratégique à la vitesse exigée par les conflits modernes.

Alors que les appareils numériques façonnent de plus en plus le cours des conflits modernes, les renseignements qu'ils détiennent sont maintenant essentiels à une mission, révélant les emplacements, les connexions et les plans opérationnels. Cependant, ces renseignements ont une courte demi-vie. Lorsqu'une unité militaire n'a que quelques minutes pour accomplir une mission, la valeur des données numériques peut être perdue si l'appareil n'est pas analysé sur place. La perte de données et de renseignements essentiels à la mission permet à l'ennemi de prendre l'avantage sur le champ de bataille. De plus, le fait d'envoyer des appareils à un laboratoire et d'attendre plusieurs jours, voire plusieurs mois, pour obtenir les résultats signifie souvent que ces informations risquent d'être obsolètes et inutilisables au moment où elles sont communiquées.

Le C-TEK relève ce défi en déployant des capacités d'extraction et d'analyse en périphérie. Il s'agit d'un ensemble prêt à l'emploi de matériel robuste et de logiciels Cellebrite conçus pour accéder à une vaste gamme de téléphones, d'ordinateurs et d'autres appareils sur le terrain. Le C-TEK est conçu pour les unités militaires opérant dans des environnements déconnectés, où l'exploitation sensible des sites est une tâche essentielle de la mission et où la vitesse d'extraction des données influe directement sur les opérations à suivre. Plutôt que d'acheminer les appareils vers un laboratoire ou de s'en remettre à un seul analyste formé, les unités peuvent déployer le C-TEK dans l'ensemble de l'équipe, étendant ainsi la capacité à chaque opérateur.

« Les renseignements de terrain ont une durée de validité qui se mesure en minutes, et non en mois », explique Marcus Jewell, directeur des revenus chez Cellebrite. « Grâce au C-TEK, nous donnons aux forces armées -- et pas seulement à un analyste du renseignement qualifié -- les moyens de collecter ces données et d'agir en conséquence avant qu'elles ne disparaissent. L'objectif est de fournir aux unités les outils nécessaires pour mener à bien leurs missions en disposant des renseignements dont elles ont besoin, exactement au moment et à l'endroit où cela compte le plus. Nous nous engageons à mettre plus d'outils de renseignement de pointe directement entre les mains des opérateurs qui protègent les nations, afin qu'aucun renseignement essentiel ne soit perdu. »

Le C-TEK marque la première étape d'un effort plus vaste de Cellebrite visant à construire une solution de renseignement de terrain de bout en bout pour les clients du secteur de la défense et du renseignement partout dans le monde. La société développe actuellement une version portable de sa plateforme analytique Pathfinder, une solution d'IA sur site, une version optimisée de CFID V4 dédiée à l'investigation médico-légale des drones, ainsi qu'un kit mobile permettant à de petites équipes de mettre rapidement en place des opérations médico-légales numériques sans infrastructure locale préexistante, pour des déploiements de courte durée. Ces innovations permettront d'élargir encore davantage les capacités de Cellebrite à la périphérie des opérations.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes chargés de l'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan de l'expertise médico-légale. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer près de trois millions d'enquêtes légalement autorisées chaque année, de renforcer la sécurité souveraine, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagiques, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com et https://investors.cellebrite.com et suivez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

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SOURCE Cellebrite