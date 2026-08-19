Cellebrite Genesis for Enterprise maintenant offert de façon générale ; sa disponibilité régionale s'étend à de nouveaux marchés mondiaux

TYSONS CORNER, Virginie, et PETAH TIKVA, Israël, 19 août 2026 /CNW/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), chef de file mondial des solutions d'enquête et de renseignement numériques propulsées par l'IA pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui que Cellebrite Genesis est désormais offert dans un plus grand nombre de marchés internationaux et est maintenant disponible de façon générale pour les entreprises. L'expansion s'appuie sur un programme d'accès anticipé couronné de succès et sur la forte dynamique enregistrée depuis le lancement de Genesis dans le secteur de la sécurité publique en juin 2026. Genesis a connu une croissance importante de son nombre d'utilisateurs à l'échelle mondiale et poursuit son expansion internationale. La solution est maintenant disponible en Australie et au Royaume-Uni, et devrait être offerte dans l'Union européenne plus tard ce mois-ci.

Rendu largement accessible au secteur public en juin, Genesis dessert un éventail croissant d'organismes nationaux, régionaux et locaux partout dans le monde, notamment certains des plus importants services de police régionaux et métropolitains au monde, ainsi que des organismes de sécurité publique, des services d'application de la loi, des bureaux de procureurs et des établissements correctionnels de différentes tailles.

Conçu spécialement pour un large éventail d'enquêtes en entreprise, Genesis aide les équipes à passer d'un examen manuel des éléments de preuve à une enquête assistée par l'IA, capable de faire ressortir des liens en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs semaines. La solution s'applique notamment aux enquêtes internes portant sur l'inconduite d'employés, la fraude financière, la vérification diligente dans le cadre de fusions et acquisitions, la réponse aux menaces internes et aux incidents, le prétraitement des données pour l'eDiscovery, ainsi que les questions réglementaires et de conformité.

À mesure que les clients de Cellebrite utilisent Genesis dans le cadre d'enquêtes réelles, son impact devient concret, accélérant la rapidité et l'efficacité des enquêtes portant sur divers types de crimes, notamment les crimes contre les enfants, le trafic de stupéfiants, la traite de personnes, les homicides et les affaires non résolues. Les exemples suivants montrent comment Genesis aide les enquêteurs à intervenir plus rapidement, à découvrir des liens qui auraient pu être manqués et à transformer les preuves numériques en mesures concrètes :

Éviter une fusillade planifiée dans une école : Après l'arrestation d'un jeune étudiant qui avait menacé de commettre une fusillade dans une école, les enquêteurs ont interrogé les données de son téléphone dans Genesis et, en cinq requêtes, ont identifié et arrêté un deuxième étudiant se trouvant à l'autre bout du pays et préparant une attaque similaire.

: Après l'arrestation d'un jeune étudiant qui avait menacé de commettre une fusillade dans une école, les enquêteurs ont interrogé les données de son téléphone dans Genesis et, en cinq requêtes, ont identifié et arrêté un deuxième étudiant se trouvant à l'autre bout du pays et préparant une attaque similaire. Faire ressortir des éléments de preuve ayant contribué à protéger des enfants : Genesis a fait ressortir de nouvelles informations qui n'avaient pas été détectées lors de l'examen manuel initial de l'appareil d'un suspect. Ces informations ont fourni aux enquêteurs les motifs raisonnables nécessaires pour arrêter un homme soupçonné d'exploitation sexuelle d'enfants, au terme d'une enquête qui durait depuis un an.

Genesis a fait ressortir de nouvelles informations qui n'avaient pas été détectées lors de l'examen manuel initial de l'appareil d'un suspect. Ces informations ont fourni aux enquêteurs les motifs raisonnables nécessaires pour arrêter un homme soupçonné d'exploitation sexuelle d'enfants, au terme d'une enquête qui durait depuis un an. Transformer des conversations en prison en renseignements exploitables : Un important organisme d'application de la loi a utilisé Genesis pour analyser trois mois d'appels téléphoniques de cinq détenus et a identifié trois minutes de conversations faisant référence à l'emplacement d'armes à feu illégales. À la suite de cette découverte, les policiers ont saisi plus de 200 armes et arrêté trois suspects dans le cadre d'une enquête de plus grande envergure.

Un important organisme d'application de la loi a utilisé Genesis pour analyser trois mois d'appels téléphoniques de cinq détenus et a identifié trois minutes de conversations faisant référence à l'emplacement d'armes à feu illégales. À la suite de cette découverte, les policiers ont saisi plus de 200 armes et arrêté trois suspects dans le cadre d'une enquête de plus grande envergure. Valider les conclusions d'une enquête d'entreprise très médiatisée : Dans une affaire de malversations financières potentielles liées à une introduction en bourse abandonnée, il a fallu plusieurs mois aux enquêteurs pour déterminer qui était impliqué. En soumettant les mêmes données à Genesis, ils ont pu faire ressortir ces liens en quelques minutes tout en validant leurs conclusions.

Dans une affaire de malversations financières potentielles liées à une introduction en bourse abandonnée, il a fallu plusieurs mois aux enquêteurs pour déterminer qui était impliqué. En soumettant les mêmes données à Genesis, ils ont pu faire ressortir ces liens en quelques minutes tout en validant leurs conclusions. Trier de gros fichiers vidéo et audio : Une entreprise privée d'expertise judiciaire numérique a utilisé Genesis pour isoler rapidement 20 séquences vidéo contenant des éléments de preuve d'un crime, permettant à son client de faire progresser rapidement son dossier plutôt que de devoir effectuer un examen manuel qui aurait pris plusieurs jours.

: Une entreprise privée d'expertise judiciaire numérique a utilisé Genesis pour isoler rapidement 20 séquences vidéo contenant des éléments de preuve d'un crime, permettant à son client de faire progresser rapidement son dossier plutôt que de devoir effectuer un examen manuel qui aurait pris plusieurs jours. Découvrir un réseau de financement du terrorisme : Après deux mois d'examen manuel, un service de police régional a utilisé Genesis pour obtenir immédiatement des renseignements sur un réseau présumé de financement du terrorisme.

Après deux mois d'examen manuel, un service de police régional a utilisé Genesis pour obtenir immédiatement des renseignements sur un réseau présumé de financement du terrorisme. Valider de nouvelles pistes dans une affaire de disparition non résolue : Le service du shérif d'un petit comté a reçu un nouveau renseignement concernant une affaire non résolue. Les enquêteurs ont utilisé Genesis pour interroger l'ensemble des dossiers et ont pu déterminer immédiatement que la nouvelle information n'était pas pertinente pour l'affaire. Vérifier manuellement cette piste aurait pris plusieurs semaines.

« Genesis a été conçu à partir de la conviction que les éléments de preuve doivent évoluer à la vitesse qu'exige l'enquête. En deux mois, cette conviction est passée de l'accès anticipé à une solution éprouvée et utilisée sur plusieurs continents. Maintenant, grâce à sa disponibilité pour les entreprises, nous apportons cette approche aux organisations qui souhaitent se protéger contre la fraude, les menaces internes et le vol de données », a déclaré Shiven Ramji, chef de la direction de Cellebrite. « Il est très stimulant d'entendre parler de l'impact de Genesis sur les enquêtes et des commentaires de nos clients. Genesis illustre l'innovation rapide à laquelle nos clients peuvent s'attendre, ce qui nous permet de remplir notre mission de protection des communautés, des nations et des entreprises. »

L'innovation au sein de Genesis continue de progresser. La Société a également ajouté Deep Investigator, une nouvelle fonctionnalité destinée aux extractions de données mobiles. Deep Investigator fait ressortir des données qui se trouvent généralement dans des bases de données non analysées ou dans d'autres bases de données, permettant ainsi d'examiner plus en profondeur le contenu des appareils mobiles. Cela aide les enquêteurs à découvrir des preuves numériques qui se trouvent dans des emplacements difficiles d'accès, notamment dans de toutes nouvelles applications, des plateformes de clavardage propriétaires et des sources de données qui ne sont pas encore entièrement comprises.

Deep Investigator fait automatiquement ressortir des pistes d'enquête supplémentaires accompagnées de références aux éléments de preuve sous-jacents, tout en appliquant les garde-fous intégrés de Genesis afin de garantir que les réponses demeurent fondées uniquement sur les éléments de preuve fournis. Chaque requête et chaque action est enregistrée avec l'identité de l'utilisateur et l'horodatage correspondant, créant ainsi une piste d'audit complète. Au cours des prochains mois, Cellebrite prévoit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et améliorations offrant à la fois des capacités agentiques élargies et une prise en charge accrue de sources de données supplémentaires. Ces innovations sont conçues pour aider les enquêteurs à travailler plus intelligemment et plus rapidement, tout en leur offrant une expérience utilisateur encore meilleure.

À propos de

Cellebrite Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes chargés de l'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan de l'expertise médico-légale. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer près de trois millions d'enquêtes légalement autorisées chaque année, de renforcer la sécurité souveraine, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagiques, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com et https://investors.cellebrite.com, et retrouvez l'entreprise sur les médias sociaux @Cellebrite.

Médias

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SOURCE Cellebrite