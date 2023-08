MONTRÉAL, le 3 août 2023 /CNW/ - Le compte épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) est maintenant disponible chez Desjardins dans l'ensemble du réseau des caisses, mais aussi en ligne sur AccèsD et par téléphone au 1 800 CAISSES. Dans le cadre de ce lancement, le compte d'épargne CELIAPP bénéficiera d'un taux promotionnel de 5 %*.

Qu'est-ce que le CELIAPP?

Le CELIAPP est un nouveau régime enregistré qui permet d'épargner de l'argent à l'abri de l'impôt en vue d'acheter une première habitation admissible.

Avantages du CELIAPP

Des cotisations qui vous font économiser de l'impôt : l'argent cotisé à votre CELIAPP donne droit à une déduction qui réduit votre revenu imposable de l'année courante ou des années suivantes.

: l'argent cotisé à votre CELIAPP donne droit à une déduction qui réduit votre revenu imposable de l'année courante ou des années suivantes. Des sommes à l'abri de l'impôt : les revenus de placement gagnés dans le CELIAPP ne sont pas imposables.

: les revenus de placement gagnés dans le CELIAPP ne sont pas imposables. Des retraits non imposables : vous n'avez pas d'impôt à payer sur l'argent que vous retirez pour acheter une première habitation admissible

Le CELIAPP, comment ça marche?

Qui peut ouvrir un CELIAPP?

Vous êtes admissible si :



vous avez entre 18 et 71 ans inclusivement au 31 décembre





vous êtes résident ou résidente du Canada





vous ou votre conjoint ou conjointe n'avez pas été propriétaires-occupants d'une habitation qui était votre résidence principale au cours de l'année civile précédant l'ouverture du compte, ni au cours des 4 années civiles précédentes

Combien cotiser dans votre CELIAPP?

Vos droits de cotisation sont de 8 000 $ par année, pour un maximum de 40 000 $ à vie.



Si vous n'atteignez pas le maximum annuel, la portion inutilisée s'ajoute à vos droits des années suivantes.

Pour en savoir plus sur le CELIAPP et découvrir comment il peut vous aider à réaliser votre rêve de devenir propriétaire en visitant le www.desjardins.com/celiapp.



* L'adhésion au CELIAPP sera possible uniquement si vous remplissez les conditions d'admissibilité au moment de signer la demande d'adhésion. Le taux promotionnel de lancement du CELIAPP peut être modifié sans préavis. Consultez l'ensemble des conditions et comment elles s'appliquent au www.desjardins.com/celiapp.

