QUÉBEC, le 23 mars 2023 /CNW/ - 67 864 personnes des 17 régions du Québec - des jeunes du primaire à l'université appuyés par leurs intervenants scolaires et des entrepreneurs - ont massivement répondu à l'invitation de participer à la 25e édition du Défi OSEntreprendre. La relève du Québec est prometteuse!

Cette participation témoigne de l'extraordinaire mobilisation des milieux pédagogiques et économiques québécois ainsi que de l'engagement indéfectible des 300 responsables locaux et régionaux, des 20 partenaires, dont le gouvernement du Québec, ainsi que des 30 alliés stratégiques.

Le processus de sélection par jury, qui débute dans les prochains jours à l'échelon local, se poursuivra au régional en avril et au national en mai. Le rayonnement à chacun des échelons offre l'opportunité de découvrir des jeunes dynamiques et des modèles entrepreneuriaux diversifiés, dont certains ont peut-être même pignon sur rue à quelques pas de chez vous!

La 25e édition culminera le 7 juin 2023 au Palais Montcalm à Québec lors du Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, sous la co-présidence d'honneur de David Côté et Julie Poitras-Saulnier, LOOP Mission. Cet événement énergisant, animé par Anaïs Favron, sera l'occasion de dévoiler les lauréats nationaux et de faire connaissance avec des projets et des humains inspirants de partout au Québec.

D'ici là, toutes les personnes qui prennent part à ce grand mouvement québécois sont invitées à afficher fièrement leur esprit d'entreprendre avec les outils d'affirmation #moijosentreprendre fabriqués ici! #faireaffaireensemble

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de personnes annuellement : des jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum.

25 ans, 1,5 million de gens

OSEntreprendre célèbre ses 25 ans par 5 initiatives mettant en lumière l'extraordinaire mobilisation collective qui soutient l'évolution de l'esprit d'entreprendre au Québec. Pour tout savoir, rendez-vous sur osentreprendre.quebec.

