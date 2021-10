Célébrons la 19e édition de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles du 18 au 24 octobre !

C'est du 18 au 24 octobre que nous célébrerons ensemble cette Semaine des rencontres interculturelles, un événement au cours duquel une multitude d'activités sont offertes dans toutes les régions du Québec ! Notre Québec en commun est le thème pour mettre en valeur cette 19 e édition. La SQRI est un moment privilégié pour faire rayonner la contribution des Québécoises et des Québécois de toutes origines à la culture, au développement et à la prospérité du Québec. L'événement contribue à renforcer le sentiment d'appartenance des personnes immigrantes à la nation québécoise, à mettre en valeur la diversité ethnoculturelle du Québec, ainsi qu'à consolider les liens de confiance et de solidarité entre toutes les citoyennes et tous les citoyens.

La ministre Nadine Girault a le grand plaisir de se joindre à monsieur Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous, et monsieur Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, pour remettre les prestigieux prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack 2021, qui visent à récompenser des personnes, des entreprises ou des organisations ayant fait rayonner la diversité ethnoculturelle au Québec.

Le prix Charles-Biddle récompense une personne immigrante dont l'apport exceptionnel et l'engagement personnel ou professionnel contribuent au développement culturel et artistique du Québec. Deux volets sont présentés pour ce prix : Le volet régional et le volet national et international.

Le prix Maurice-Pollack, quant à lui, souligne les actions exceptionnelles d'une entreprise ou d'une organisation qui s'est démarquée en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle dans deux volets : petites et moyennes entreprises et grandes entreprises.

« La Semaine québécoise des rencontres interculturelles est une occasion en or de nous rassembler pour partager nos expériences et nos réalités en immigration et en intégration. C'est un moment privilégié pour célébrer une diversité riche en talents et en compétences dont les retombées sont extrêmement positives pour le Québec.

C'est aussi l'événement tout désigné pour récompenser à la fois des individus et des entreprises qui ont su se démarquer par leur apport exceptionnel à la société québécoise grâce aux prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack. »

Madame Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Pour une 11e année, Culture pour tous est fier de piloter le prix Charles-Biddle en partenariat avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Laissons-nous inspirer par ces artistes, ces travailleuses et travailleurs culturels d'exception qui nous rappellent qu'en qualité de citoyennes et de citoyens culturels, nous devons être fiers personnellement et collectivement, et nous avons le devoir de faire de la culture québécoise "notre" culture québécoise. »

M. Michel Vallée, C.M., président-directeur général de Culture pour tous

« Afin de soutenir une relance économique forte, durable et surtout diversifiée, nous devons assurer la meilleure intégration possible à celles et à ceux qui ont choisi de vivre et de s'épanouir professionnellement au Québec. Nous sommes heureux de participer à la Semaine québécoise des rencontres interculturelles et de nous associer au prix Maurice-Pollack, qui récompense les entreprises dans leurs efforts en matière d'inclusion et de diversité ethnoculturelle. Les entreprises lauréates et finalistes sont de parfaits exemples et elles contribuent à l'intégration des personnes immigrantes au Québec. Il est primordial de faire rayonner le Québec à titre de terre d'accueil inclusive. Le prix Maurice-Pollack demeure une tribune parfaite. »

M. Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Faits saillants :

Plusieurs organismes communautaires, municipalités, entreprises, institutions québécoises et autres organisations célèbrent chaque année la Semaine québécoise des rencontres interculturelles en organisant, des activités diversifiées telles que des ateliers de discussions, des conférences, des expositions, des performances artistiques, des soupers communautaires, etc.

Cette année, plus d'une centaine d'activités se dérouleront dans les 17 régions du Québec

Le PRIX CHARLES-BIDDLE 2021, volet régional , pour l'apport exceptionnel au développement culturel de la société québécoise est remis à madame Marta Saenz de la Calzada .

Le PRIX CHARLES-BIDDLE 2021, volet national et international, pour l'apport exceptionnel au développement culturel de la société québécoise, est décerné à monsieur Mustapha Terki.

RECONNAISSANCE SPÉCIALE DU JURY-PRIX CHARLES-BIDDLE 2021

Une reconnaissance spéciale est attribuée au comédien, metteur en scène et auteur dramatique Igor Ovadis. Cette distinction est une mention inédite née de la volonté du jury de certifier et de récompenser son admirable contribution au développement culturel de la société québécoise.

Le PRIX MAURICE-POLLACK 2021, volet petites et moyennes entreprises, pour l'apport exceptionnel en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle, est décerné à l'entreprise Cordé Électrique.

, pour l'apport exceptionnel en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle, est décerné à l'entreprise . Le PRIX MAURICE-POLLACK 2021, volet grandes entreprises, pour l'apport exceptionnel en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle est remis à l'entreprise Englobe.

