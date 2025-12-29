En décembre et janvier, les marchés européens et italiens sont très colorés grâce à l'abondance de fruits de saison tels que les oranges, mandarines, clémentines, kiwis, grenades, pommes, poires et marrons, ainsi que de légumes comme le chou, le kale, le brocoli, le panais, les artichauts et la bette--autant d'ingrédients clés pour des recettes traditionnelles du Nouvel An.

Pour vous aider à accueillir la nouvelle année avec une touche de saveur, voici deux recettes simples mais délicieuses mettant en valeur certains de ces ingrédients exceptionnels, courtesy de I Love Fruit & Veg from Europe, la campagne visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes frais et de saison dans plusieurs pays, dont le Canada, cofinancée par l'Union européenne et gérée par un groupe de producteurs agricoles italiens : Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia et Terra Orti.

Salade d'hiver aux fruits et marrons rôtis, granola au miel

Cette salade colorée et riche en nutriments est parfaite pour les célébrations hivernales ou un dessert sain, mettant en valeur les meilleurs fruits de saison au début de la nouvelle année.

Ingrédients :

2 oranges, pelées et en segments

1 grenade, graines extraites

2 kiwis, pelés et tranchés

120 g de marrons rôtis, pelés et hachés

90 g de flocons d'avoine

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à soupe de miel ou sirop d'érable

une pincée de cannelle

feuilles de menthe fraîche pour la décoration (optionnel)

Méthode :

Préparer le granola au miel : Préchauffer le four à 175°C (350°F). Dans un bol, mélanger les flocons d'avoine, l'huile d'olive, le miel (ou sirop d'érable) et une pincée de cannelle. Étaler le mélange uniformément sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Rôtir pendant 15-20 minutes, en remuant à mi-cuisson, jusqu'à ce que ce soit doré et croustillant. Laisser refroidir.

Monter la salade de fruits : Dans un grand bol, mélanger les segments d'orange, les graines de grenade, les tranches de kiwi et les marrons rôtis.

Servir : Répartissez le mélange de fruits dans des bols individuels. Ajoutez le granola au miel pour le croquant et nappez d'un peu de miel supplémentaire si vous le souhaitez. Garnissez avec des feuilles de menthe fraîche pour une touche de fraîcheur supplémentaire.

