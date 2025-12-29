Les produits européens et italiens sont reconnus mondialement pour leur qualité exceptionnelle, leurs saveurs riches et leur grande diversité culinaire. L'Italie, en particulier, offre une abondance de légumes de saison, de fruits cítriques et d'herbes aromatiques--parfaits pour inspirer votre menu de fêtes.

En décembre et janvier, les marchés européens et italiens sont très colorés grâce à l'abondance de fruits de saison tels que les oranges, mandarines, clémentines, kiwis, grenades, pommes, poires et marrons, ainsi que de légumes comme le chou vert et rouge, le kale, le brocoli, le panais, les artichauts, les navets et la bette--autant d'ingrédients clés pour des recettes traditionnelles du Nouvel An.

Pour vous aider à accueillir la nouvelle année avec une touche de saveur, voici deux recettes simples mais délicieuses mettant en valeur certains de ces ingrédients exceptionnels, courtesy de I Love Fruit & Veg from Europe, la campagne visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes frais et de saison dans plusieurs pays, dont le Canada, cofinancée par l'Union européenne et gérée par un groupe de producteurs agricoles italiens : Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia et Terra Orti.

Salade d'hiver aux fruits et marrons rôtis, granola au miel

Cette salade colorée et riche en nutriments est parfaite pour les célébrations hivernales ou un dessert sain, mettant en valeur les meilleurs fruits de saison au début de la nouvelle année.

Ingrédients :

2 oranges, pelées et en segments

1 grenade, graines extraites

2 kiwis, pelés et tranchés

120 g de marrons rôtis, pelés et hachés

90 g de flocons d'avoine

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à soupe de miel ou sirop d'érable

une pincée de cannelle

feuilles de menthe fraîche pour la décoration (optionnel)

Méthode :

Préparer le granola au miel : Préchauffer le four à 175°C (350°F). Dans un bol, mélanger les flocons d'avoine, l'huile d'olive, le miel (ou sirop d'érable) et une pincée de cannelle. Étaler le mélange uniformément sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Rôtir pendant 15-20 minutes, en remuant à mi-cuisson, jusqu'à ce que ce soit doré et croustillant. Laisser refroidir.

Monter la salade de fruits : Dans un grand bol, mélanger les segments d'orange, les graines de grenade, les tranches de kiwi et les marrons rôtis.

Servir : Répartissez le mélange de fruits dans des bols individuels. Ajoutez le granola au miel pour le croquant et nappez d'un peu de miel supplémentaire si vous le souhaitez. Garnissez avec des feuilles de menthe fraîche pour une touche de fraîcheur supplémentaire.

Gratin de légumes d'hiver

Ce plat est parfait en accompagnement réconfortant, mettant en valeur des légumes de saison avec une saveur riche et fromagère. Il est nutritif, chaud, et idéal pour célébrer les saveurs du Nouvel An.

Ingrédients :

1 tasse de chou-fleur en florets

1 tasse de brocoli en florets

1 botte de kale, hachée

2 artichauts, nettoyés et tranchés

1 tasse de parmesan râpé

480 ml de sauce béchamel

2 gousses d'ail, émincées

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

sel et poivre fraîchement moulu, au goût

chapelure (optionnel, pour le dessus)

thym ou origan frais pour la garniture

Méthode :

Préparez les légumes : Faites cuire à la vapeur ou bouillir le chou-fleur, le brocoli et les artichauts jusqu'à ce qu'ils soient tendres mais encore fermes, environ 5-7 minutes. Égouttez bien. Dans une poêle, chauffez l'huile d'olive et faites revenir brièvement l'ail, puis ajoutez le kale, en cuisant jusqu'à ce qu'il flétrisse. Salez et poivrez. Montez le gratin : Préchauffez votre four à 190°C (375°F). Dans un plat allant au four, superposez le chou-fleur, le brocoli, le kale et les artichauts. Versez la béchamel uniformément sur les légumes en couches. Saupoudrez de parmesan râpé et, si vous aimez un dessus croustillant, ajoutez la chapelure.

Enfournez : Faites cuire pendant 20 à 25 minutes, jusqu'à ce que le gratin soit doré et bouillonnant. Avant de servir, garnissez avec du thym ou de l'origan frais.

Visitez vos marchés locaux et supermarchés pour découvrir une variété de fruits et légumes européens et italiens. Rehaussez votre repas du Nouvel An avec ces saveurs et rendez votre célébration vraiment exceptionnelle.

