DRESDEN, ON , le 5 févr. 2024 /CNW/ - Joignez-vous à la Fiducie du patrimoine ontarien pour marquer le Mois de l'histoire des Noirs avec des événements culturels et des programmes qui se déroulent au musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens.

Le musée est ancré dans l'histoire des Noirs du sud-ouest de l'Ontario, où plus de 30 000 personnes en quête de liberté voyageant le long du chemin de fer clandestin ont fini par obtenir leur liberté durement gagnée et ont créé de nouvelles communautés prospères. Parmi eux, le révérend Josiah Henson, un conducteur du chemin de fer clandestin, éducateur engagé qui enseignait sans compter, et un défenseur acharné de l'abolition de l'esclavage et de la dignité des Noirs. De nos jours, le musée offre un espace pour discuter des conséquences de l'esclavage, du racisme et de la quête permanente de justice sociale.

À l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs, des activités du musée rendront hommage à la détermination de Josiah Henson de faire connaître la vie des Noirs au Canada en établissant des liens avec les jeunes, en organisant des visites spéciales et en recréant des recettes familiales transmises au sein de la communauté :

Stitching our Stories (Coudre nos histoires)

Du 9 janvier au 23 février 2024

Des classes d'élèves de la 5e à la 8e année se sont inscrites à un événement en ligne passionnant à la découverte de l'histoire des courtepointes de la culture noire. Dans le cadre de cet atelier interactif, des histoires fascinantes seront racontées. Les élèves seront guidés dans l'assemblage d'un patchwork de tissus qui créeront des liens entre eux et des personnes, des lieux et des événements marquants et importants de leur vie. Ce programme est soutenu par la Fondation RBC.

Visites virtuelles GRATUITES du musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens le 20 février 2024, à 10 h et à 13 h

Participez à une visite virtuelle en direct pour découvrir l'histoire de Josiah Henson et celle du chemin de fer clandestin en Ontario. La visite diffusée en direct comprendra la découverte du musée et de la propriété. Chaque visite sera suivie par une brève séance de questions-réponses. Inscription préalable requise.

Ouverture spéciale du site pour des visites en personne

Du 20 au 23 février 2024, avec des visites guidées à 10 h et 13 h tous les jours

Visitez le musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens du mardi au vendredi pendant la Semaine du patrimoine 2024. Le prix d'entrée est de cinq dollars. Aucune inscription n'est nécessaire.

Lancement du livre de cuisine communautaire

Le 24 février 2024, à midi, dans la Dresden Rotary Wheelhouse, au 547 rue North, à Dresden

Passez un après-midi savoureux à la Dresden Rotary Wheelhouse pour le lancement officiel d'un recueil de recettes appréciées de la communauté noire de Dresden et de sa région intitulé (Not-so) Secret Family Recipes: A collection of beloved recipes from the Black community of Dresden and area. Jackie Bernard, ancienne restauratrice et actuelle chargée de programmes au musée Josiah Henson, mettra à l'épreuve ses talents de cuisinière en reproduisant des recettes du livre de cuisine. Dégustez des mets provenant de la cuisine et prenez part à ce moment convivial où nous raconterons les histoires conservées de la communauté noire de Dresden.

Think on Me: Celebrating Black Lives (Pensez à moi : célébrer la vie des Noirs)

28 février 2024

Des élèves et des éducateurs de l'ensemble du conseil scolaire du district de Lambton Kent se réuniront avec des représentants du musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens et du musée et site historique national Buxton à l'occasion de ce concert célébrant le Mois de l'histoire des Noirs. L'événement comprendra des animations musicales, des intervenants et des présentations.

À propos du musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens

Le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens est la propriété de la Fiducie du patrimoine ontarien, qui en assure l'exploitation. Ce complexe de deux hectares (cinq acres) célèbre la vie et l'œuvre du révérend Josiah Henson et explore l'histoire du chemin de fer clandestin en Ontario.

En 2022, le musée a été rebaptisé en l'honneur de Josiah Henson, en reconnaissance de son rôle dans la construction d'un Ontario antiraciste et inclusif. Ce site s'appelait auparavant le site historique de la Case de l'oncle Tom. Pour en savoir plus : https://www.heritagetrust.on.ca/fr/properties/josiah-henson-museum/reclaiming-josiah-henson

Restez connectés

Suivez la Fiducie du patrimoine ontarien sur Facebook, X, Instagram, LinkedIn et YouTube. Inscrivez vous au bulletin Questions de patrimoine... toujours plus!

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Renseignements: sur la Fiducie du patrimoine ontarien, communiquez avec David Leonard au 437246-9065 ou à [email protected].