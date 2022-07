Le site reprend les événements en personne après une pause de deux ans; le nouveau nom du musée sera également annoncé.

DRESDEN, ON, le 18 juill. 2022 /CNW/ - Le site historique de la Case de l'oncle Tom de la Fiducie du patrimoine ontarien accueille de nouveau le public pour les célébrations en personne du Jour de l'émancipation. Le programme d'événements célébrera l'histoire et le patrimoine des Noirs dans la province par l'intermédiaire de spectacles musicaux et de conférenciers invités spéciaux. L'entrée est gratuite, le samedi 30 juillet.

Le Jour de l'émancipation commémore la Loi sur l'abolition de l'esclavage, qui a été promulguée le 1er août 1834. Cette loi a libéré plus de 800 000 personnes d'ascendance africaine dans l'Empire britannique. Depuis lors, le jour de l'émancipation est célébré chaque année le 1er août ou aux alentours de cette date. Il s'agit d'une importante expression d'identité pour les communautés noires et d'un rappel de la lutte permanente que mènent les personnes d'ascendance africaine pour que la société soit plus inclusive et équitable.

Cette journée est particulièrement populaire dans les collectivités où se sont installés les réfugiés de l'esclavage américain, notamment à Windsor, Toronto, Hamilton, Owen Sound ainsi que Dresden, en Ontario.

Programme du Jour de l'émancipation :



Amaria Phillips, poétesse

À 10 h 40 et 13 h 45

Écoutez Amaria Phillips, cofondatrice et présidente de la Black Student Union de l'Université Concordia, qui présentera des œuvres poétiques originales.

Tracy Cain, musicienne de gospel

À 10 h 50 et 13 h 30

Écoutez Tracy Cain, Canadienne noire de cinquième génération et musicienne de gospel, dont la voix chaude et douce est influencée par le gospel, le jazz et le rhythm and blues.

Terrence Vick

À 11 h

Terrence Vick, l'arrière-arrière-petit-fils du révérend Josiah Henson, prononcera un discours au nom de la famille Henson.

Kwame Delfish, artiste

À 11 h 15 et 1 h 50

Découvrez Kwame Delfish et le processus créatif qui a mené à la conception de la pièce commémorative du Mois de l'histoire des Noirs 2022, réalisée à la demande de la Monnaie royale canadienne.

Susan Cooke Soderberg, historienne publique et auteure

À 11 h 35

Découvrez les recherches qui ont permis à l'auteure Susan Cooke Soderberg de rédiger sa prochaine biographie The Real Josiah Henson: One Man's Journey from Enslavement to Celebrity.

Heritage Singers Canada

À 11 h 55 et 2 h

L'un des spectacles préférés du public, les Heritage Singers Canada, qui reviendront à l'occasion du Jour de l'émancipation pour effectuer un voyage musical de l'esclavage à la liberté.

La résistance de l'établissement Dawn : La présence noire à Dresden au XIXe siècle

Toute la journée

Explorez une exposition photographique mettant en lumière le rôle que les personnes d'ascendance africaine ont joué dans le développement de la ville de Dresden.

Artisanat culturel

De 10 h 30 à midi

Participez à une activité artistique familiale pour tous les âges.

Cette année, l'événement du Jour de l'émancipation sera diffusé en direct. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme des événements et pour savoir comment y participer en ligne, consultez la page des événements.

Annonce spéciale : Réhabilitation de Josiah Henson et changement de nom du site historique de la Case de l'oncle Tom

Le site historique de la Case de l'Oncle Tom change de nom. Le 30 juillet, lors des célébrations du Jour de l'émancipation, la Fiducie du patrimoine ontarien dévoilera le nouveau nom du musée.

Pour cette annonce spéciale, les visiteurs entendront les descendants du révérend Josiah Henson. Le révérend Terrence Vick, l'arrière-arrière-petit-fils de Josiah Henson, prononcera un discours au nom de la famille Henson.

Pour en savoir davantage sur les raisons du changement de nom à venir, consultez le site www.heritagetrust.on.ca/rehabilitation

Faits en bref

Le site historique de la Case de l'oncle Tom appartient à la Fiducie du patrimoine ontarien, qui en assure l'exploitation. Ce complexe de deux hectares (cinq acres) célèbre la vie et l'œuvre du révérend Josiah Henson , une personne d'importance historique nationale, et raconte l'histoire des premiers établissements noirs de l' Ontario .

, une personne d'importance historique nationale, et raconte l'histoire des premiers établissements noirs de l' . Le révérend Josiah Henson était un célèbre abolitionniste et le chef du chemin de fer clandestin. Il a échappé à l'esclavage aux États-Unis et s'est enfui dans le Haut-Canada avec sa famille en 1830, où il a participé à la création de l'établissement Dawn à l'emplacement actuel de Dresden . Son autobiographie a inspiré Harriet Beecher Stowe pour l'écriture de son roman antiesclavagiste La Case de l'oncle Tom.

Restez connectés

