CÉLÉBRATIONS DU 70e DE SCHEFFERVILLE RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L'AVENIR

SCHEFFERVILLE, QC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - La programmation des festivités visant à souligner les 70 ans de Schefferville est maintenant complétée, avec fierté! Des occasions pour se rappeler les années passées, honorer ceux qui ont marqué la municipalité par leurs actions et célébrer 70 années de réalisations et de projets, la Ville de Schefferville est prête à entamer une 71e année, résolument tournée vers l'avenir.

Un retour sur les célébrations

trois anciens résidents de la Ville de Schefferville (Groupe CNW/Ville de Schefferville)

24 juillet, Schefferville affichait pour la première fois sa nouvelle image de marque. Le logo repensé reflète la vitalité actuelle de la ville et de ses habitants.

1er août, l'heure était aux souvenirs et à l'histoire alors qu'avait lieu l'inauguration officielle du Musée virtuel de Schefferville nommé Une montée vers le nord. Celui-ci est désormais accessible en ligne : https://museevirtuel.schefferville.ca/

16 août, la communauté de Schefferville s'est rassemblée pour un grand rassemblement festif.

30 septembre, plusieurs se sont retrouvés à Schefferville pour l'inauguration du parc Alexandre Napess-McKenzie.

18 octobre, une cinquantaine d'anciens et d'anciennes de Schefferville se sont réunis à Trois-Rivières pour un dîner-rencontre. Cette tradition biannuelle a permis de raviver les liens et partager des souvenirs de la communauté scheffervilloise. Des articles à l'effigie du 70ᵉ anniversaire et de la nouvelle image de marque de la Ville ont été remis en cadeau aux participants. Merci à M. Guy Durette pour la coordination de cette rencontre pleine d'émotion et de nostalgie.

La Ville tient à remercier très sincèrement toutes les personnes et les partenaires qui ont contribué au succès de ces célébrations et souhaite qu'elles aient vraiment stimulé les impulsions pour un avenir prometteur, de nouvelles aventures économiques et communautaires.

Pour en apprendre plus sur Schefferville : https://schefferville.ca/

Pour découvrir les événements qui ont marqué le 70 ᵉ anniversaire : www.schefferville70.ca

