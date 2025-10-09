INAUGURATION DU PARC ALEXANDRE-NAPESS-MCKENZIE

SCHEFFERVILLE, QC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La Ville de Schefferville a inauguré le parc Alexandre-Napess-McKenzie. Anciennement connu sous le nom de « parc des Ailes », cette nouvelle dénomination rend hommage à un homme dont les actes engagés ont contribué au mieux-être et à la reconnaissance de la Nation innue, Utshimau Alexandre Napess Mckenzie.

Politicien engagé, grand bâtisseur, gardien de la culture innue et joueur de teueikan, tambour traditionnel innu, Alexandre McKenzie est décédé le 11 mai 2024. Par ses actions, il a aussi contribué au rapprochement avec les communautés avoisinantes.

Amis et famille d'Alexandre-Napess-McKenzie (Groupe CNW/Ville de Schefferville)

Les membres de la famille d'Alexandre Napess McKenzie étaient présents pour l'occasion.

« Notre père a marqué d'innombrables vies par son passage sur terre. Son influence exceptionnelle au sein de nos sociétés demeure vive dans nos mémoires. Décédé en 2024, son implication sociale et communautaire continue de résonner comme un héritage précieux », mentionne Serge McKenzie, fils d'Alexandre Napess McKenzie.

L'inauguration s'inscrit dans la série d'événements organisés par la Ville de Schefferville à l'occasion de son 70e anniversaire, visant principalement à rassembler les forces vives du milieu et à s'engager dans une nouvelle démarche tournée vers un avenir prospère.

À propos de Schefferville

Située dans le Nitassinan, à la limite nord de la forêt boréale et au sud de la toundra, à cheval sur la frontière entre le Québec et le Labrador, Schefferville doit son existence principalement aux mines de fer exploitées. Encore aujourd'hui, sa position stratégique en fait un centre de services incontournables pour les entreprises minières du Québec, du Labrador et du Nunavik.

Schefferville connaît un nouveau départ. Suivant une approche dynamique s'appuyant sur une vision régionale et collaborative du développement. La Ville de Schefferville met tout en œuvre afin d'assurer la vitalité de son milieu, le bien-être de sa population tout comme celui des communautés voisines de Matimekush-Lac-John et de Kawawachikamach, en plus de favoriser son développement économique, communautaire, social et culturel, contribuant ainsi à son essor, à sa pérennité et à son rayonnement.

Schefferville - Tournée vers l'avenir : https://schefferville.ca/

SOURCE Ville de Schefferville

Julie Munger, Responsable des relations communautaires, Ville de Schefferville, 418 585-2471 | [email protected]