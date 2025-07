SCHEFFERVILLE CÉLÈBRE SES 70 ANS : HOMMAGE AU PASSÉ, REGARD VERS L'AVENIR

SCHEFFERVILLE, QC, le 24 juill. 2025 /CNW/ - En 2025, la Ville de Schefferville souligne un jalon important de son histoire : le 70e anniversaire de son incorporation. Située au nord du 54e parallèle, la Ville célèbre sept décennies de défis, de solidarité et de résilience, à travers une série d'événements festifs, communautaires et mémoriels rassemblant l'ensemble de la population locale et régionale.

Fondée le 1er août 1955, Schefferville est devenue, au fil des décennies, un symbole de diversité et de détermination. À l'occasion de cet anniversaire, la Ville souhaite mettre à l'honneur son histoire industrielle, ses racines profondes avec les Premières Nations, et l'engagement de ses citoyennes et citoyens d'hier à aujourd'hui.

« Schefferville est une ville unique, née d'un rêve nordique, forgée dans l'effort collectif des gens d'ici et d'ailleurs, portée par les peuples qui l'ont bâtie et habitée. Ces 70 ans nous offrent une occasion de nous rassembler, de transmettre la mémoire et de célébrer l'avenir avec optimisme », affirme Ghislain Lévesque, grand témoin de l'histoire scheffervilloise, ancien résident, administrateur de la Ville (2014 à 2020) et porte-parole des festivités.

Une programmation riche et inclusive

Parmi les moments forts de la programmation anniversaire :

24 juillet - Lancement de la nouvelle image de marque et du site web : une identité visuelle renouvelée pour refléter la vitalité actuelle de la ville et redéfinir la perception du territoire.

- et du site web : une identité visuelle renouvelée pour refléter la vitalité actuelle de la ville et redéfinir la perception du territoire. 1er août - Lancement du musée virtuel « Une montée vers le Nord » , en hommage à la fondation de la ville. Une exposition immersive conçue en collaboration avec l'auteure du livre Terre Rouge , Jocelyne Lemay , et le Musée régional de la Côte-Nord , qui propose une incursion dans les souvenirs et récits des pionniers.

- , en hommage à la fondation de la ville. Une exposition immersive conçue en collaboration avec l'auteure du livre , et le , qui propose une incursion dans les souvenirs et récits des pionniers. 16 août - Grand rassemblement familial : jeux, animation, visites de véhicules d'urgence, buffet, prix de présence et ambiance festive pour toutes les générations de citoyens de Schefferville , des membres des communautés de Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach .

- : jeux, animation, visites de véhicules d'urgence, buffet, prix de présence et ambiance festive pour toutes les générations de citoyens de , des membres des communautés de et de . 30 septembre - Inauguration du Parc Alexandre Napess-McKenzie , en mémoire de ce leader innu respecté, politicien engagé et gardien des traditions. Un geste de reconnaissance à l'endroit des Premières Nations qui partagent le territoire et l'histoire de Schefferville .

Tous les renseignements sur la programmation sont disponibles sur le site https://www.schefferville70.ca et sur Facebook https://www.facebook.com/VilleSchefferville

Pour découvrir Schefferville : https://schefferville.ca

À propos de Schefferville

Située dans le Nitassinan, à la limite nord de la forêt boréale et au sud de la toundra, à cheval sur la frontière entre le Québec et le Labrador, Schefferville doit son existence principalement aux mines de fer exploitées. Encore aujourd'hui, sa position stratégique en fait un centre de services incontournables pour les entreprises minières du Québec, du Labrador et du Nunavik.

Schefferville connaît un nouveau départ. Suivant une approche dynamique s'appuyant sur une vision régionale et collaborative du développement. La Ville de Schefferville met tout en œuvre afin d'assurer la vitalité de son milieu, le bien-être de sa population tout comme celui des communautés voisines de Matimekush-Lac-John et de Kawawachikamach, en plus de favoriser son développement économique, communautaire, social et culturel, contribuant ainsi à son essor, à sa pérennité et à son rayonnement.

SOURCE Ville de Schefferville

Julie Munger, Responsable des relations communautaires, Ville de Schefferville, 418 585-2471 | [email protected]; Contacts médias et renseignements sur le musée virtuel : Roxane Vézina-Labelle, Présidente et gestionnaire de projets - Communication & événements, RVL Communications, 418 965-2899 | [email protected]