Schefferville | 70 ans et tournée vers l'avenir - GRAND RASSEMBLEMENT FESTIF ET SIGNATURE D'UNE ENTENTE

SCHEFFERVILLE, QC, le 18 août 2025 /CNW/ - L'ambiance était à la fête le 16 août dernier dans le cadre des festivités entourant le 70e anniversaire de la Ville de Schefferville qui avait convié la population à un grand rassemblement festif. Le rendez-vous, au parc des Ailes, visait aussi à souligner 70 années de collaboration et de projets qui font la fierté de Schefferville. L'événement s'est déroulé en présence de la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

Plus encore, l'événement était l'occasion de manifester son intention de poursuivre les actions de développement futur, économique et durable mais surtout, pour le mieux-être des citoyen•es de la Ville, des membres des communautés voisines de Matimekush-Lac John et Kawawachikamach.

Entente sectorielle Schefferville-Kawawachikamach

Lors de cet événement rassembleur, la ministre Kateri Champagne Jourdain, en présence de représentants de la Ville de Schefferville et des communautés partenaires, a confirmé la signature d'une entente sectorielle majeure entre la Société du Plan Nord et le ministère des Affaires municipales. Cet engagement conjoint permettra de soutenir le développement de projets structurants, au bénéfice des citoyens de Schefferville, de Kawawachikamach et de Matimekush-Lac John.

« Je suis fière que notre gouvernement appuie cette entente d'envergure, qui bénéficiera aux communautés de la MRC de Caniapiscau. En tant que ministre responsable de la région de la Côte-Nord, je salue chaleureusement les citoyennes et citoyens de Schefferville à l'occasion de ce 70ᵉ anniversaire. C'était très important pour moi de participer aux festivités soulignant votre histoire qui inspire par sa résilience et son engagement collectif. Schefferville demeure un symbole fort du Nord québécois, porteur d'un héritage unique, de défis importants à relever ensemble et d'un potentiel développement stratégique», affirme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis.

Le grand rassemblement festif a été réalisé grâce à de très nombreux partenaires, dont la MRC de Caniapiscau et le gouvernement du Québec, une démonstration de solidarité et de confiance en l'avenir.

À propos de Schefferville

Située dans le Nitassinan, à la limite nord de la forêt boréale et au sud de la toundra, à cheval sur la frontière entre le Québec et le Labrador, Schefferville doit son existence principalement aux mines de fer exploitées. Encore aujourd'hui, sa position stratégique en fait un centre de services incontournables pour les entreprises minières du Québec, du Labrador et du Nunavik.

Schefferville connaît un nouveau départ. Suivant une approche dynamique s'appuyant sur une vision régionale et collaborative du développement. La Ville de Schefferville met tout en œuvre afin d'assurer la vitalité de son milieu, le bien-être de sa population tout comme celui des communautés voisines de Matimekush-Lac-John et de Kawawachikamach, en plus de favoriser son développement économique, communautaire, social et culturel, contribuant ainsi à son essor, à sa pérennité et à son rayonnement.

