Célébration hivernale à Rideau Hall : du plaisir en famille gratuit!

OTTAWA, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Apportez vos skis, vos raquettes ou vos traîneaux sur le domaine de Rideau Hall pour participer à la Célébration hivernale de cette année, qui se déroulera le 1er février 2020, de 12 h 30 à 16 h. Vous aurez l'occasion de découvrir des traditions hivernales du monde entier, dans le cadre de plus de 25 activités, spectacles, musées temporaires et dégustations gratuites.

Pendant votre visite, élancez-vous sur la plus ancienne patinoire extérieure au Canada ou faites de la raquette, du curling, du ski de fond, de la luge-patinette et même des bonshommes de neige. Vous aurez également la chance de vous familiariser avec les techniques de survie en plein air en hiver, de participer à des expériences scientifiques, d'apprendre une gigue métisse traditionnelle et de franchir un parcours à obstacles de style militaire.

Vous avez un petit creux? Venez savourer quelques mets traditionnels favoris, comme le célèbre pouding chômeur de Rideau Hall et le chocolat chaud aux guimauves maison, ainsi que d'autres gâteries provenant de pays tels que la Suisse, la Hongrie, la Turquie, les Pays-Bas, la République tchèque, la Finlande, la Norvège, la Corée du Sud, l'Autriche et l'Islande.

Toutes les activités sont gratuites, mais les visiteurs sont encouragés à « donner au suivant » en apportant des denrées non périssables pour la Banque d'alimentation d'Ottawa, ou des vêtements d'hiver pour le Fonds Habineige.

Comme par les années passées, les visiteurs sont encouragés à se rendre à Rideau Hall à pied, en taxi ou en utilisant le transport en commun. Il y aura un service de navette OC Transpo gratuit de la rue Metcalfe (entre les rues Sparks et Queen) à Rideau Hall (1, promenade Sussex) toutes les 30 minutes, entre 12 h et 17 h, le dernier autobus quittant Rideau Hall à 16 h 30.

Présentée en partenariat avec le Bal de Neige et la Commission de la capitale nationale, la Célébration hivernale est un évènement à ne pas manquer! Pour en savoir plus, visitez gg.ca/celebrationhivernale.

Activités

Activité artistique hivernale : Petits et grands sont invités à faire preuve de créativité en réalisant des chefs-d'œuvre d'art hivernal à l'aide de crayons aquarelle et de papier de construction avec l'aide d'instructeurs de l'École d'art d'Ottawa.

Art de l'accueil : Obtenez des conseils de la part des experts de l'accueil de Rideau Hall sur la façon de bien recevoir ses invités lors d'occasions spéciales.

Biscuits S'mores : Réchauffez-vous près du feu et savourez une délicieuse friandise! Activité offerte par le YMCA-YWCA.

Camping d'hiver : Découvrez un véritable camp d'hiver avec tentes, abris et cuisine extérieure. Activité offerte par Scouts Canada et l'Association des Scouts du Canada.

Chaleureux câlins : Les mascottes officielles du Bal de neige (la famille Glamotte : Papa et Maman et leurs jumeaux Noumi et Nouma) seront sur place pour offrir de beaux câlins aux petits comme aux grands.

Course à obstacles et camp hivernal : Découvrez comment on aménage un camp militaire hivernal et comment se déroulent les exercices de formation militaires dans le cadre d'une amusante course à obstacles. Activité offerte par les Governor General's Foot Guards.

Curling : Apprenez les techniques de ce sport historique. Activité offerte par l'Association de curling de la Vallée-de-l'Outaouais.

Défi de la série du siècle de 1972 : Comptez le but victorieux de la série du siècle pour Équipe Canada et découvrez des artefacts de la Guerre froide du Diefenbunker, le Musée canadien de la Guerre froide.

Démonstrations scientifiques hivernales : Vivez d'époustouflantes expériences : jouez de la musique à l'aide d'une harpe au laser sans contact, cheminez à travers un jeu de la feuille d'érable ou essayez de maintenir votre équilibre sur une plateforme gyroscopique. Activité offerte par le Musée des sciences et de la technologie du Canada.

Eisstock : Essayez ce sport d'hiver semblable au curling. Il s'agit d'un sport traditionnel pratiqué dans les pays alpins. Activité offerte par l'ambassade d'Autriche.

Fabrication de bonshommes de neige : Décorez votre propre bonhomme de neige à l'aide de chapeaux, de boutons et de carottes.

Luge-patinette : Essayez ce mode de transport nordique traditionnel qui comprend une chaise sur patins. Activité offerte par l'ambassade de Finlande.

Paengi-chigi : Il s'agit d'un jeu coréen où on enroule des toupies à l'aide d'une corde pour ensuite les faire virevolter. Tentez de garder la toupie debout à l'aide d'une mince lanière de cuir.

Pause-exercice : Joignez-vous à notre instructeur sur place pour participer à des séances de danse et d'aérobie et faire un peu de cardio! Activité offerte par ParticipACTION.

Patinoire extérieure : Apportez vos patins, enfilez-les dans le Pavillon d'hiver et élancez-vous sur la patinoire extérieure réfrigérée de Rideau Hall.

Prestation de gigue métisse et atelier : Célébrez la culture et l'histoire uniques du peuple métis en giguant. Leur jeu de pied perfectionné allie des danses des Premières Nations et des danses écossaises et s'accompagne d'instruments de musique européens.

Prestations musicales : Venez apprécier la musique du groupe bilingue local Highway Sunrise.

Promenade en chariot : Montez à bord d'un chariot tiré par des chevaux, comme dans le bon vieux temps, pour faire une promenade sur le domaine.

Raquette et ski de fond : Explorez le domaine de Rideau Hall en empruntant les pistes de raquette et de ski de fond aménagées pour l'occasion. De l'équipement sera disponible sur place.

Rencontrez des athlètes olympiques et paralympiques d'Équipe Canada : Venez à la rencontre d'athlètes remarquables et participez à des démonstrations de sports. Activité présentée par le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien.

Sjoelen : Mettez vos habiletés à l'épreuve en essayant le jeu de palets néerlandais, variante du jeu sur table qui allie des aspects des jeux de la bagatelle, de la machine à boules, du billard, du skee‑ball et du minigolf. Activité offerte par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas.

Ski géant de Norvège : Chaussez des skis géants pouvant accueillir huit personnes à la fois et tentez d'avancer à l'unisson, sans tomber ni vous arrêter. Activité organisée par l'ambassade du Royaume de Norvège.

Survie en plein air : Apprenez comment planifier vos sorties et vous préparer en vue d'activités hivernales en plein air. Activité offerte par Sauvetage bénévole Outaouais.

Table mystère : Découvrez un éventail d'accessoires et d'artefacts intéressants du Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada.

Touchez un camion : Venez voir de plus près certains des véhicules utilisés l'hiver sur le domaine de Rideau Hall. Activité offerte par la Commission de la capitale nationale (CCN).

Traditions du Nunavut : Des étudiants du programme éducatif Nunavut Sivuniksavut feront connaître leur culture et leur langue inuites par leurs tambours, leurs danses, leurs chants de gorge et des activités hivernales.

Un monde de symboles : Laissez-vous guider par les hérauts de l'Autorité héraldique du Canada dans l'univers fascinant des armoiries, des drapeaux et des insignes. Qui sait, vous aurez alors peut-être envie de faire une demande de concession d'emblèmes pour vous-même ou votre famille?

Visites de la résidence : Visitez les salles de cérémonie où la gouverneure générale exerce ses fonctions officielles, accueille des dignitaires et honore des Canadiens.

Accès au site et stationnement

Une navette OC Transpo gratuite partira de la rue Metcalfe (entre les rues Sparks et Queen) toutes les 30 minutes entre 12 h et 17 h pour se rendre à Rideau Hall. Il est à noter que le dernier autobus quittera Rideau Hall à 16 h 30.

Les visiteurs sont également encouragés à marcher, à utiliser le transport en commun ou à prendre un taxi pour se rendre à Rideau Hall. Le stationnement dans les rues du quartier est gratuit, mais limité. Quelques espaces de stationnement, accessibles par la grille d'entrée de l'avenue Princess, seront réservés sur le domaine pour les personnes à mobilité réduite. Pour en savoir davantage, visitez gg.ca/RideauHall ou communiquez avec nous au 1‑866‑842‑4422 (sans frais), au 613-991-4422 ou à [email protected].

Partenaires



Cet évènement est rendu possible grâce à la générosité et à la participation des organismes suivants :

Ambassade d'Autriche

Ambassade d'Islande

Ambassade de Finlande

Ambassade de Hongrie

Ambassade de la République de Corée

Ambassade de la République de Turquie

Ambassade de la République tchèque

Ambassade de Suisse

Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Ambassade royale de Norvège

Association de curling de la Vallée-de-l'Outaouais

Association des Scouts du Canada

Banque d'alimentation d'Ottawa

Comité olympique canadien

Comité paralympique canadien

Commission de la capitale nationale

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario

Diefenbunker : Musée canadien de la Guerre froide

Fonds Habineige

Governor General's Foot Guards

Ministère du Patrimoine canadien

Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada

Musée des sciences et de la technologie du Canada

ParticipACTION

Sauvetage bénévole Outaouais

Scouts Canada

YMCA-YWCA

