DRESDEN, ON, le 27 juill. 2020 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien est heureuse d'annoncer des activités numériques pour le Jour de l'émancipation 2020, allant d'entrevues avec des historiens à des performances musicales par des artistes noirs. Ensemble, nous célébrerons les communautés noires de l'Ontario et nous explorerons le patrimoine noir de la province.

Le Jour de l'émancipation commémore la Loi sur l'abolition de l'esclavage, qui est entrée en vigueur le 1er août 1834. Cette loi a permis de libérer plus de 800 000 personnes d'ascendance africaine dans l'Empire britannique. Depuis, le Jour de l'émancipation est célébré chaque année le 1er août ou aux alentours de cette date. Il s'agit d'une expression importante de l'identité des communautés noires et d'un rappel de la lutte continue des personnes d'ascendance africaine pour une société plus inclusive et plus diversifiée.

Les événements commenceront le 27 juillet sur les comptes des médias sociaux de la Fiducie et se poursuivront jusqu'au 2 août. Il y aura notamment des entrevues avec Natasha Henry (éducatrice, consultante en programmes scolaires et présidente de la Société de l'histoire des Noirs de l'Ontario), Sénatrice Wanda Thomas Bernard (travailleuse sociale et militante communautaire) et Preston Chase (réalisateur du court métrage intitulé Mr. Emancipation). Les participants pourront également assister à des spectacles musicaux par The Heritage Singers Canada et la famille Grineage, ainsi qu'à une visite du site historique de la Case de l'Oncle Tom.

Ce jour est célébré en particulier dans les endroits où les réfugiés de l'esclavage américain se sont établis, notamment à Sandwich (aujourd'hui Windsor), Toronto, Hamilton et Owen Sound. Et, bien sûr, à l'établissement Dawn à Dresden où se trouve le site historique de la Case de l'Oncle Tom.

Nous espérons que vous vous joindrez à nous sur les comptes Facebook, Twitter, Instagram et YouTube de la Fiducie pour souligner ce jour important!

La Fiducie du patrimoine ontarien (FPO) est une agence relevant du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie identifie, protège, fait connaître et conserve le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société et célèbre la diversité de la province. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont reflétés, valorisés et conservés pour les générations futures.

