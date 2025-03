ST. CATHARINES, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - La Stratégie nationale de construction navale (SNCN) est un engagement à long terme visant à renouveler les flottes de navires de la Marine royale canadienne (MRC) et de la Garde côtière canadienne (GCC), à créer un secteur de la construction navale durable et à générer des avantages économiques pour la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Ali Ehsassi, ministre de la Transformation du gouvernement, des Services publics et de l'Approvisionnement, accompagné de l'honorable Anita Anand, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, ont visité le chantier naval Ontario Shipyards pour souligner le 15e anniversaire de la SNCN et reconnaître la contribution de ce chantier naval à l'industrie maritime canadienne.

Le Canada célèbre 15 ans de progrès visant le renouvellement de la flotte fédérale et la revitalisation de l'industrie maritime dans le cadre de la SNCN. Depuis 2010, les chantiers navals canadiens ont livré 8 grands navires et 34 petits navires à la MRC et à la GCC, et il y a 6 autres grands navires et environ 15 petits navires et embarcations en construction.

En plus d'assurer la sécurité des eaux canadiennes, ces efforts ont également apporté des avantages économiques substantiels en créant des emplois et en favorisant l'innovation dans l'industrie de la construction navale. Les contrats attribués dans le cadre de la SNCN entre 2012 et 2024 auraient contribué à hauteur d'environ 38,7 milliards de dollars (2,8 milliards de dollars par an) au produit intérieur brut du Canada et permis de créer ou de maintenir plus de 21 400 emplois par an entre 2012 et 2025.

Ontario Shipyards réalise actuellement des travaux visant la prolongation de la durée de vie du navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) George R. Pearkes et celle du NGCC Terry Fox, le plus grand projet de prolongation de la durée de vie jamais entrepris par la GCC. Le chantier naval a réalisé plus de 50 projets de radoub et de mise en cale sèche sur des navires de la GCC depuis 2012.

Le Canada reconnaît et apprécie la contribution continue d'Ontario Shipyards à la flotte fédérale et à la SNCN, en particulier en ce qui concerne la réparation, le radoub et l'entretien des navires, des travaux qui jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement des navires de la GCC.

Citations

« Ontario Shipyards continue d'être un partenaire important dans l'industrie de la construction navale au Canada, et je suis heureux d'être ici aujourd'hui alors que nous commémorons le 15e anniversaire de la SNCN. La SNCN a favorisé une création d'emplois, une innovation et une croissance économique remarquables en Ontario, avec des milliers d'emplois créés et maintenus depuis son lancement. En regardant vers l'avenir, je suis enthousiaste de voir Ontario Shipyards poursuivre sa contribution à la force maritime et au développement économique de notre nation. »

L'honorable Ali Ehsassi

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Services publics et de l'Approvisionnement

« Notre Stratégie nationale de construction navale a permis de créer des emplois au pays tout en renforçant notre résilience économique. À l'occasion du 15e anniversaire de cette stratégie, nous saluons le travail d'Ontario Shipyards et sa contribution déterminante à la réussite de l'industrie ainsi qu'aux capacités maritimes et à la prospérité économique de notre pays. »

L'honorable Anita Anand

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Aujourd'hui, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'équipe dévouée d'Ontario Shipyards pour sa contribution exceptionnelle à la Stratégie nationale de construction navale. Votre travail acharné et votre engagement ont été essentiels pour faire progresser nos capacités maritimes et assurer la sécurité de notre nation. Alors que nous célébrons le 15e anniversaire de la Stratégie nationale de construction navale, il est important de reconnaître les étapes importantes que nous avons franchies ensemble. Cette stratégie a non seulement revitalisé notre industrie de la construction navale, mais a également créé des milliers d'emplois et favorisé l'innovation partout au pays. J'ai hâte de poursuivre notre collaboration et de bâtir un Canada plus fort et plus résilient. »

Charles Sousa

Secrétaire parlementaire du ministre de la Transformation du gouvernement, des Services publics et de l'Approvisionnement

« L'Ontario possède un fier héritage en construction navale. L'engagement de l'industrie ontarienne de la construction navale est essentiel à la défense maritime du Canada. L'annonce d'aujourd'hui du gouvernement fédéral, ainsi que l'engagement de 200 millions de dollars de la province de l'Ontario, renforcent notre industrie à un moment crucial. Alors que le Canada progresse vers son engagement de 2 % envers l'OTAN et célèbre les 15 ans de la Stratégie nationale de construction navale, des investissements soutenus sont essentiels pour notre sécurité et notre stabilité économique. Au nom d'Ontario Shipyards et de nos partenaires de l'industrie, nous nous réjouissons de poursuivre sur cette lancée et d'assurer notre place dans la stratégie de construction navale à long terme du Canada. »

Shaun Padulo

Président et chef de la direction, Ontario Shipyards

« Aujourd'hui, nous célébrons les contributions des constructeurs navals de l'Ontario et de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Leur dévouement et leur expertise ont non seulement contribué à renforcer l'industrie de construction navale du Canada, mais ont également stimulé la croissance économique et créé des possibilités durables pour les collectivités à travers le pays. Ensemble, nous ne nous contentons pas de construire des navires, nous bâtissons un avenir résilient et novateur pour notre pays, en veillant à ce que nous soyons équipés pour protéger nos eaux pour les générations à venir. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière Canadienne

« La Stratégie nationale de construction navale de notre gouvernement crée et soutient des emplois partout au Canada, y compris ici même à St. Catharines. Je suis fier du rôle important qu'Ontario Shipyards joue dans la revitalisation de l'industrie de la construction navale au Canada et le renforcement de notre économie. Ensemble, nous assurons une croissance, une innovation et une prospérité continues pour notre collectivité. »

Chris Bittle

Député de St. Catharines

« Les réalisations d'Ontario Shipyards témoignent du succès de la Stratégie nationale de construction navale dans la promotion de l'innovation, la création d'emplois et le développement d'un secteur de la construction navale canadien plus concurrentiel. Grâce à son équipe dynamique, Ontario Shipyards continue de favoriser l'excellence dans la construction navale tout en contribuant au corridor commercial des ports de Niagara, ce qui renforce l'économie de Niagara et améliore nos chaînes d'approvisionnement. En collaborant avec des chefs de file de l'industrie comme Ontario Shipyards, notre gouvernement modernise la flotte canadienne, crée des emplois locaux bien rémunérés et stimule la croissance économique régionale. »

Vance Badawey

Député de Niagara-Centre

Les faits en bref

La SNCN du gouvernement du Canada est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars visant à renouveler les flottes de la GCC et de la MRC pour s'assurer que les agences maritimes du Canada disposent des navires modernes dont elles ont besoin pour remplir leurs missions, tout en revitalisant l'industrie maritime du Canada, en créant des emplois pour la classe moyenne et en maximisant les avantages économiques partout au pays.

En date du mois de mars 2025, un total de 6,63 milliards de dollars en contrats avait été attribué à des entreprises de l' Ontario . De ce montant, 6,4 milliards de dollars étaient destinés à la réparation, le radoub et l'entretien. Le reste des contrats concernait les efforts de construction de petits navires.

. De ce montant, 6,4 milliards de dollars étaient destinés à la réparation, le radoub et l'entretien. Le reste des contrats concernait les efforts de construction de petits navires. Les contrats attribués dans la province de l' Ontario représentent 18,24 % du total des contrats de la SNCN.

représentent 18,24 % du total des contrats de la SNCN. Spécialisé dans la réparation, l'entretien et la conversion de navires, le chantier naval Ontario Shipyards excelle dans des services tels que le remplacement de l'acier et le remodelage structurel, traitant à la fois des projets de grande et de petite envergure depuis sa création.

Ontario Shipyards s'engage à recycler les navires de manière responsable sur le plan environnemental, en veillant à ce que les navires soient éliminés en toute sécurité à la fin de leur cycle de vie tout en protégeant les voies navigables.

La SNCN vise à livrer plus de 150 nouveaux navires militaires et civils au cours des 30 prochaines années.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Mathis Denis, Attaché de presse et conseiller principal aux communications, Cabinet de l'honorable Ali Ehsassi, 343-573-1846, [email protected]; Relations avec les médias, Transformation du gouvernement, des Services publics et de l'Approvisionnement, 819-420-5501, [email protected]