* Alexa, définis « services consulaires ».

Vous avez peut-être vu ce terme lors de la préparation d'un voyage. Mais en quoi consistent les services consulaires?

OTTAWA, ON, le 8 août 2024 /CNW/ - Les services consulaires sont ce que les fonctionnaires canadiennes et canadiens dans les 260 points de service dans le monde peuvent faire pour vous aider lorsque vous êtes à l'étranger. Vous pouvez également joindre les services consulaires par l'entremise du Centre de surveillance et d'intervention d'urgence, ouvert en tout temps, à Ottawa.

Charte des services consulaires du Canada (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada)

Les Canadiennes et les Canadiens aiment voyager et, la plupart du temps, ils rentrent au pays heureux et en bonne santé. Si les choses tournent mal durant le voyage, ils peuvent demander de l'aide aux agentes et agents canadiens à l'étranger.

Le plus souvent, les agentes et agents consulaires aident les voyageuses et voyageurs canadiens comme vous en leur offrant divers services, notamment remplacer un passeport, authentifier des documents et voter aux élections canadiennes pendant leur séjour à l'étranger.

Il se peut toutefois que vous ayez besoin d'une aide plus complexe, par exemple en cas d'urgence médicale, pour retrouver une amie ou un parent disparu, ou pour comprendre les lois locales.

En cas d'urgence médicale, les autorités canadiennes peuvent vous fournir une liste de médecins et d'hôpitaux locaux, mais il est important de se rappeler qu'elles ne peuvent pas couvrir les frais médicaux ni fournir de services médicaux.

Si on vous arrête dans un autre pays, les agentes et agents consulaires canadiens peuvent vous fournir une liste d'avocates et d'avocats ainsi que des renseignements généraux sur les systèmes juridiques et pénitentiaires locaux.

Claudie, l'une de nos agentes consulaires, nous parle de son travail : « Nous abordons chaque rencontre avec l'intention d'aider, mais nos moyens sont limités, étant donné que nous nous trouvons dans des pays où les lois, les coutumes et les systèmes sociojuridiques sont différents. Je crois qu'il est important pour les Canadiennes et les Canadiens de comprendre que notre rôle est de les aider et de les orienter, mais pas d'agir en leur nom ».

Plus précisément, les agentes et les agents ne peuvent pas payer de caution, donner des conseils juridiques ou payer des frais juridiques. Ils ne peuvent pas non plus faire sortir des Canadiennes et des Canadiens d'une prison à l'étranger.

« Il est très important pour les citoyennes et les citoyens canadiens de comprendre que le système juridique de chaque pays est différent et que nous ne pouvons pas changer les lois d'un autre pays, la façon dont elles sont appliquées ou la façon dont les avocates et les avocats travailleront pour les défendre », explique Claudie.

Chaque situation est unique et comporte certaines circonstances dont les agentes et agents canadiens doivent tenir compte. Ces derniers feront ce qu'ils peuvent dans les limites des lois et règlements locaux, et conformément à la Charte des services consulaires du Canada.

Les agentes et agents consulaires canadiens sont des personnes très professionnelles et dévouées qui s'efforcent de fournir les meilleurs conseils et services possibles, mais en fin de compte, les services consulaires qu'ils peuvent fournir sont limités, et il se peut que vous deviez payer pour certains d'entre eux.

Avant de voyager, vous devez connaître les coordonnées du bureau du gouvernement du Canada le plus proche de votre destination, lire les conseils aux voyageurs et avertissements pour votre destination et utiliser le service gratuit d'Inscription des Canadiens à l'étranger, afin que les agentes et agents canadiens puissent vous joindre en cas d'urgence.

Renseignements complémentaires

Visitez Voyage.gc.ca pour de plus amples renseignements, y compris :

SOURCE Affaires mondiales Canada