Ce « lundi déprime », Canards Illimités Canada lance un concours afin d'inciter un plus grand nombre de personnes à prendre un bain de nature pour améliorer leur santé mentale

MONTRÉAL, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Le troisième lundi de janvier, ou « lundi déprime », est désigné comme l'un des jours les plus déprimants de l'année. Le temps maussade, les troubles d'humeurs saisonniers et bien d'autres facteurs contribuent à cette baisse collective de la bonne humeur.

Selon un sondage de Canards Illimités Canada, plus de 90 % des répondants ont déclaré que le fait de passer du temps dans la nature améliore l'humeur, réduit le stress et favorise l'exercice physique.

Une étude publiée en 2019 a révélé que le fait de passer au moins deux heures par semaine en nature contribue à une meilleure hygiène mentale et à l'amélioration de leur sentiment de bien-être. Pourtant, un sondage en ligne mené auprès de 1 000 Canadiens pour le compte de Canards Illimités Canada (CIC) en janvier 2024 indique que 43 % d'entre nous passons moins d'une heure par semaine dans la nature, voire même aucun temps du tout. Vingt six pour cent affirment passer moins de temps dans la nature qu'avant la pandémie, citant le manque de temps (l'obstacle le plus courant), les conditions météorologiques, les contraintes de transport et d'accès, les préoccupations en matière de sécurité, le manque de partenaires avec qui pratiquer des activités en plein air et le manque d'intérêt.

Soucieux de renverser cette tendance, CIC lance un concours qui encourage les Canadiens à témoigner de la façon dont le fait de passer du temps dans les zones humides et les espaces naturels a amélioré leur vie, inspirant ainsi d'autres personnes à renouer avec le grand air à temps pour la Journée mondiale des zones humides, qui aura lieu le 2 février prochain.

Les participants courent la chance de se mériter un ensemble cadeau CollectionCIC™ et YETI® d'une valeur au détail de 870 $ comprenant une bouteille de randonnée DUC Gear YETI®, un sac de sport hydrofuge YETI® Panga® 75L, un sac pour équipement YETI® Loadout® GoBox 30 et un certificat cadeau virtuel DUC Gear™ d'une valeur de 50 $.

« Étant donné que plus de 90 % des participants à notre sondage nous ont dit que le fait de passer du temps dans la nature améliore l'humeur, réduit le stress et favorise l'exercice physique », a déclaré Janine Massey, chef du marketing et des communications, « nous devons faire tout ce que nous pouvons pour mettre de l'avant les activités extérieures ». Les répondants ont mentionné que la nature leur permet de se rapprocher des personnes qui leur sont chères, d'acquérir des connaissances, de découvrir la faune et la flore environnante et même qu'elle offre à leur corps la possibilité de guérir et de se rétablir. C'est ce dont nous avons besoin plus que jamais en cette période de l'année.

« Nous continuons à perdre nos espaces naturels comme les zones humides, ce qui fait que les occasions de passer du temps dans la nature se font malheureusement de plus en plus rares. À titre de spécialistes de la conservation, nous savons que non seulement les gens se sentent mieux lorsqu'ils passent du temps à l'extérieur, mais qu'ils deviennent aussi de meilleurs défenseurs de la nature au sein de leur communauté », poursuit M. Massey.

Qu'est-ce que le lundi déprime ?

Le lundi déprime est attribué au troisième lundi de janvier. Il est officieusement considéré comme le jour le plus morose de l'année.

À propos de Canards Illimités

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca

