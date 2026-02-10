PÉKIN, 10 février 2026 /CNW/ - Alors que le crépuscule tombait sur Pinghu le 7 février, les sentiers lacustres de la zone panoramique oriental ont commencé à se remplir de visiteurs pour la soirée d'ouverture du Jinpinghu Lantern Show 2026, un événement annuel du Nouvel An lunaire qui transforme le secteur riverain en un paysage de lumière après la tombée de la nuit.

À 18h30, une formation de drones s'est élevée dans le ciel nocturne au-dessus de la salle commémorative Li Shutong, un repère familier, signalant le début de la soirée. Quelques instants plus tard, une annonce marquait l'ouverture officielle du salon, et 45 installations de lanternes thématiques, ainsi que l'éclairage décoratif environnant, ont été illuminées à la fois, jetant des couleurs et des reflets sur le lac et donnant le ton pour la période des Fêtes à Pinghu.

S'étendant sur environ 72 000 mètres carrés, l'exposition de cette année s'étend sur quatre zones thématiques, parmi lesquelles des sections appelées « Pinghu l'élégant » et « Lanternes de la chance », ses lanternes et son éclairage ambiant façonnés par une équipe de Zigong, une ville longtemps associée à l'artisanat. Les installations à grande échelle sont entrecoupées de milliers de lumières plus petites, formant un circuit nocturne qui se voit peu à peu au fur et à mesure que les visiteurs se déplacent sur le terrain, guidé autant par les contours du paysage que par les expositions elles-mêmes.

Comme l'a souligné le Pinghu Culture and Tourism Investment Group, la cérémonie d'ouverture n'est que le début d'un programme plus large qui se poursuivra tout au long de la période du Nouvel An lunaire. Les plans comprennent des spectacles spéciaux lors de certaines soirées, ainsi qu'un défilé récurrent « Saluer le Dieu de la richesse » qui traverse le site pendant les Fêtes. Pendant le Festival des lanternes, un programme distinct axé sur les arts traditionnels, qui comprend des spectacles comme la musique pipa de style Pinghu, ajoutera une touche de plus à l'expérience nocturne.

Ensemble, ces éléments transforment le spectacle des lanternes de Jinpinghu en plus d'un spectacle de soirée. Au cours des célébrations du Nouvel An, les sentiers riverains deviennent un lieu de promenades sans précipitation, de rencontres fortuites avec la musique et la performance, et de moments de pause sous la lumière des lanternes, alors que Pinghu marque la saison grâce à un mélange de paysages, d'artisanat et de coutumes ancestrales.

