Chaque année en février, les villageois de l'est de la Chine se rassemblent dans une salle ancestrale centenaire pour saluer l'arrivée du printemps, un rituel saisonnier qui a longtemps fait partie de la vie locale

BEIJING, le 7 février 2026 /CNW/ - Une cérémonie traditionnelle pour accueillir le début du printemps, l'un des vingt-quatre termes solaires chinois, a eu lieu le 4 février dans le village de Miaoyan, à Quzhou, dans la province du Zhejiang. L'événement s'est déroulé à la salle ancestrale historique de Wutong, pour commémorer le dixième anniversaire de la désignation du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO de la cérémonie de début du printemps de Jiuhua. Intitulé « Le printemps s'éveille à Quzhou : Là où commence la saison de la Chine », l'occasion a établi une coutume ancienne aux côtés d'une célébration contemporaine.

La cérémonie s'est ouverte avec vingt-quatre carillons de cloche, accompagnés de tambours, alors que le drapeau du début du printemps a été hissé. Les villageois ont présenté dix offrandes cérémonielles, parmi lesquelles des gâteaux de printemps et des pâtisseries locales, à Gou Mang, le dieu du printemps, symbolisant l'exhaustivité et la bonne fortune. Le rituel traditionnel connu sous le nom de « Whipping the Spring Ox » a ensuite eu lieu, signalant le début de la saison agricole et exprimant le souhait d'une année fructueuse. Les enfants distribuaient des cacahuètes et des bonbons à la foule, apportant une touche de gaieté à la cérémonie.

Wu Haigen, un héritier culturel de la cérémonie, a souligné que ses origines remontent à la dynastie des Song. Il a déclaré que la salle ancestrale de Wutong est le seul temple en Chine consacré exclusivement à l'honneur du Dieu du printemps. « La cérémonie maintient le cœur des traditions agricoles du Jiangnan », a déclaré Wu, « et les rituels comme le fait de fouetter le bœuf printanier portent des espoirs durables d'abondance et de prospérité ».

Au cours de la dernière décennie, Quzhou est revenue chaque année à cet héritage. À côté de la cérémonie, une salle d'exposition culturelle du début du printemps se trouve maintenant à proximité, et le rituel a trouvé une place dans la vie des visiteurs de la ville ainsi que celle des habitants. Ces mesures ont contribué à faire reconnaître cette célébration locale à l'échelle nationale, moins comme un événement organisé que comme un moment saisonnier où la tradition est observée, partagée et transmise.

Au tournant de la saison, Quzhou évolue avec les rythmes d'une vieille tradition qui continue de s'observer, accueillant un printemps à la fois historiquement significatif et qui se déploie toujours dans le présent.

