BEIJING, 31 octobre 2024 /CNW/ - Kobby, étudiant ghanéen à l'Institut de technologie de Nanchang, et An Xuemei, étudiante pakistanaise à l'Université de la céramique de Jingdezhen, qui ont tous deux une passion commune pour la céramique, se sont rendus à la Foire de printemps et d'automne des arts de Taoxichuan pour admirer l'artisanat fabriqué avec soin par des artistes nationaux et internationaux. Leur visite et leurs échanges leur ont permis de découvrir la « capitale millénaire de la porcelaine » et l'excellente culture chinoise traditionnelle. Lors de l'exposition nationale d'œuvres d'art en céramique conçues par des étudiants, ils ont rencontré de jeunes artistes de la céramique ayant des idées créatives et non conventionnelles. Pour conclure leur voyage en beauté, ils ont visité la Foire internationale de la céramique de 2024 de Jingdezhen, où ils ont pu apprécier les plus belles œuvres d'art en céramique du monde entier. Ici, la céramique devient une langue commune, reliant les jeunes de différents pays, différentes couleurs de peau et différents milieux culturels dans leur contemplation collective de la civilisation humaine. Découvrons ensemble leurs expériences fascinantes.

