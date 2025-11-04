LA FAO reconnaît le système de pêche composite de moules perlières d'eau douce du xian de Deqin

BEIJING, 4 novembre 2025 /CNW/ - Le 31 octobre, à Rome, en Italie, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a remis un certificat bleu aux représentants du comté de Deqing de la ville de Huzhou, dans la province du Zhejiang, ajoutant officiellement le comté du « système de pêche composite de moules perlières d'eau douce du xian de Deqing, dans le Zhejiang » à la liste des « Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial » (SIPAM) des Nations Unies. Ce moment souligne la deuxième reconnaissance en tant que SIPAM de la ville de Huzhou (le premier étant le « système de digues à mûriers et d'étangs à poissons » en 2017) et fait passer le nombre de SIPAM en Chine à 25, classant le pays au premier rang mondial à ce chapitre.

image_5016366_29512496 1

Le 31 octobre, la FAO à Rome a désigné le système de pêche composite de moules perlières de Deqing comme SIPAM

La longue histoire de Deqing à l'origine de la culture de perles d'eau douce artificielles, qui remonte à la dynastie Song du Sud, il y a environ 800 ans, a mené au développement d'un système d'aquaculture composite unique. Ce système, qui intègre diverses espèces aquatiques, assure non seulement un cycle écologique naturel, mais fournit également un modèle durable permettant un équilibre entre les intérêts économiques et la protection de l'environnement.

Notamment, le 22 octobre, lors du salon GeoNow des Nations Unies à Deqing, Dejan Jakovljevic, directeur de la numérisation et de l'informatique de la FAO, a déclaré que la technologie numérique et la protection du patrimoine sont parfaitement interreliées. Nous pouvons utiliser des outils numériques et la technologie moderne pour fournir un soutien scientifique à la protection du patrimoine, protéger de façon durable l'écosystème millénaire de récolte de perles et utiliser des moyens numériques pour promouvoir le « système de pêche composite de moules perlières d'eau douce du xian de Deqing », non seulement pour le protéger, mais aussi pour lui donner une nouvelle vie.

Cette distinction est non seulement une affirmation du savoir-faire en matière de culture de perles du peuple chinois depuis plus de 800 ans, mais elle ouvre également une nouvelle fenêtre pour la coopération internationale et le développement intégré de toute la chaîne industrielle de l'industrie perlière de Deqing, afin de promouvoir les perles de Jiangnan à travers le monde. Pour Deqing, la désignation de SIPAM et l'innovation numérique ont des trajectoires croisées vers l'avenir, combinant la tradition et la technologie et offrant une nouvelle façon de rajeunir le patrimoine agricole.

