Le 17 novembre 2017, lors d'une cérémonie récompensant des modèles d'éthique et pionniers nationaux, le président chinois a chaleureusement invité deux lauréats âgés, Huang Xuhua et Huang Dafa, à s'asseoir près de lui pour prendre des photos de groupe.

Lors d'une conférence nationale sur le travail d'anciens combattants tenue le 26 juillet 2019, Xi Jinping a transmis ses salutations cordiales à l'ancien combattant Zhang Fuqing, âgé de 94 ans.

Dans le cadre d'une rencontre avec des modèles d'éthique nationaux et différentes personnes mises en candidature en 2013, le président chinois a rendu hommage à Gong Quanzhen, âgée de 97 ans. Cette femme est retournée à la campagne avec son mari dans les années 1950 et a consacré sa vie à l'amélioration de l'éducation des jeunes dans les zones rurales.

Depuis le 18e Congrès national du PCC en 2012, Xi Jinping a visité périodiquement des villages, des collectivités locales et des établissements de soins aux personnes âgées, tendant la main aux personnes âgées qui ont toujours été au cœur de ses préoccupations.

« La Chine accordera une plus grande attention à la cause des soins aux personnes âgées, tout en déployant plus d'efforts dans ce domaine. Ma visite ici est donc aussi un signe de l'importance des soins aux personnes âgées pour le Comité central du PCC », a-t-il déclaré lors de sa visite d'une résidence pour personnes âgées dans la région du Sijiqing, à Beijing, le 28 décembre 2013.

Le président chinois s'est également engagé à de nombreuses reprises à déployer des efforts plus importants pour garantir une vie heureuse aux personnes âgées.

« Veiller au bonheur des gens au crépuscule de leur vie est une dimension importante de l'objectif qui consiste à répondre aux aspirations des gens à l'égard d'une vie meilleure. Il faut prendre soin de toutes les personnes âgées, notamment en les aidant à garder la forme. Votre travail est donc très important. Les personnes âgées ici semblent toutes très heureuses », a déclaré Xi Jinping lors de la visite d'un établissement de soins pour les personnes âgées situé dans un centre communautaire du district d'Hongkou, à Shanghai, le 6 novembre 2018.

« Le respect envers les personnes âgées est une valeur traditionnelle de la Chine dont nous devons faire la promotion. Il faut instaurer une solide culture de respect envers les personnes âgées qui doit devenir une norme sociale », a déclaré le président chinois lors de sa visite de la résidence pour personnes âgées dans la région du Sijiqing.

Lien : https://youtu.be/gTRMOIkVppE

