BEIJING, 28 juillet 2023 /CNW/ -- Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a rencontré jeudi la première dame indonésienne Iriana Joko Widodo à Chengdu, capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine.

La première dame de l'Indonésie accompagne le président de l'Indonésie, Joko Widodo, qui assistera à la cérémonie d'ouverture de la 31e édition des Jeux mondiaux universitaires d'été de la FISU et visitera la Chine.

Les premières dames chinoise et indonésienne ont apprécié l'artisanat local exceptionnel du patrimoine culturel immatériel. Elles ont également assisté à un spectacle mettant en valeur l'art du thé.

Rappelant leurs réunions précédentes, Peng Liyuan a expliqué que la Chine et l'Indonésie partagent une affinité culturelle et bénéficient de liens étroits entre les peuples, exprimant l'espoir que les deux pays renforceront leur amitié.

Iriana Joko Widodo a fait l'éloge de la protection et de l'héritage du patrimoine culturel immatériel de la Chine, affirmant que sa visite à Chengdu a accentué sa compréhension et son amour de l'histoire et de la culture du pays.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=StAIggTGFuw

SOURCE CCTV+

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]lus.com