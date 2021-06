Mme Liyuan a déclaré que, grâce aux efforts concertés de la communauté internationale, la prévention et le traitement du sida et de la tuberculose à l'échelle mondiale ont obtenu des résultats remarquables ces dernières années.

Elle a affirmé que la Chine a progressivement mis en place un mécanisme de coopération entre les institutions de prévention et de traitement de la tuberculose et du sida. Avant d'ajouter que la Chine avait systématiquement contenu l'épidémie du sida, et que le taux d'incidence et le taux de mortalité de la tuberculose ont respectivement diminué de plus de 40 % et 70 % au cours des 20 dernières années.

Selon elle, ces réalisations sont attribuables à la diligence rigoureuse du gouvernement chinois, aux efforts incessants du personnel médical et au travail des bénévoles.

Mme Liyuan a partagé avec les participants certaines histoires touchantes dont elle a été témoin au cours du processus.

Elle a expliqué que les maladies infectieuses graves sont des défis communs auxquels l'humanité est confrontée, et que tout le monde souhaite éliminer la menace que constituent le sida et la tuberculose.

Mme Liyuan a mentionné que la COVID-19 avait créé de nouveaux défis sur le plan de la prévention et du traitement du sida et de la tuberculose. Elle a invité la communauté internationale à concerter ses efforts pour protéger les vies humaines et favoriser le progrès.

Elle a également invité les gens de tous les horizons à unir leurs efforts pour renforcer la prévention et le traitement du sida et de la tuberculose, et à prendre des mesures pour construire une communauté mondiale saine au profit de tous.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=N7EingDo1rk

SOURCE CCTV+

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : LI Yini, Tél. : +86 13401176434