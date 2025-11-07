PÉKIN, 7 novembre 2025 /CNW/ - China Global Television Network (CGTN), la branche internationale de China Media Group (CMG), a officiellement lancé jeudi trois chaînes spécialisées sur des plateformes de télévision en continu gratuites financées par la publicité (FAST), qui proposent une grande variété de programmes aux téléspectateurs du monde entier.

Les nouvelles chaînes CGTN Global Biz, China Travel et Discovering China, seront diffusées en continu sur 15 grandes plateformes FAST internationales, soit près de 200 millions de téléspectateurs dans le monde. Il s'agit d'une étape cruciale dans l'exploration de nouveaux formats commerciaux par CMG dans le cadre de l'expansion de sa stratégie de communication internationale.

Les chaînes ont été lancées lors de la réunion inaugurale du Global South Media Partners Mechanism et du 13e Global Video Media Forum (VMF), qui s'est ouvert jeudi dans l'ancienne ville de Xi'an, dans la province du Shaanxi, au nord-ouest de la Chine.

Les trois nouvelles chaînes se concentreront sur la diffusion de contenus spécifiques répondant aux demandes des audiences étrangères.

La chaîne CGTN Global Biz vise à établir une plateforme d'information financière accessible 24 heures sur 24. Proposant des actualités financières en temps réel, des analyses de marché et des interviews approfondies, elle aidera les téléspectateurs du monde entier à décrypter les dernières politiques économiques et tendances du marché chinois.

La chaîne China Travel cherche à mettre en lumière les tendances touristiques et les modes de vie en Chine, pour permettre au monde entier de mieux comprendre l'offre culturelle dynamique de la Chine d'aujourd'hui.

La chaîne Discovering China présentera une sélection de documentaires qui reflètent les réalisations de la modernisation chinoise et mettent en avant les échanges et l'apprentissage mutuel entre différentes civilisations, dressant un panorama du parcours de développement de la Chine ainsi que du charme culturel du pays.

Selon CGTN, les trois chaînes diffuseront chaque jour six heures de programmes originaux, qui seront diffusés en boucle quotidienne, avec un contenu provenant des ressources de production de haute qualité de l'organisation.

Depuis 2023, CGTN s'efforce de promouvoir le média FAST et a déjà fait la promotion de la chaîne CGTN English Channel et de la chaîne Documentary Channel sur les principales plateformes FAST mondiales.

Format commercial émergent et en pleine croissance sur le marché mondial de la télévision ces dernières années, la télévision FAST se caractérise par un contenu spécialisé, une image de marque reconnaissable, une programmation accessible et un soutien opérationnel via la publicité.

SOURCE CCTV+

