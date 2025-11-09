XI'AN, Chine, 9 novembre 2025 /CNW/ - La réunion d'inauguration du Mécanisme des partenaires médiatiques du Sud global et le 13e Forum mondial des médias vidéo ont ouvert leurs portes jeudi à Xi'an, dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine. Étaient réunis des représentants du gouvernement et des chefs de file des médias internationaux. Ils avaient pour objectif d'explorer le rôle des médias dans la gouvernance mondiale et de lancer un appel à travailler ensemble pour amplifier les voix des pays du Sud global.

Sur le thème « Créer un consensus pour des avantages partagés : le rôle des médias dans la gouvernance mondiale », le forum a réuni plus de 300 invités, dont les chefs d'organisations internationales et d'institutions médiatiques de 40 pays et régions, ainsi que des représentants d'ambassades en Chine.

L'événement de deux jours est commandité conjointement par l'agence de presse vidéo CCTV (CCTV+), le service de publicité du comité municipal Xi'an du Parti communiste de Chine (PCC) et le bureau Shaanxi du China Media Group (CMG), avec l'aide du China Global Television Network (CGTN).

Le forum a vu le lancement officiel du Mécanisme des partenaires médiatiques du Sud global, une nouvelle plateforme lancée par le CMG qui vise à approfondir la collaboration entre les médias du Sud global, à encourager la coopération pratique, le partage de contenu, la formation professionnelle et les productions conjointes, et à favoriser le dialogue et la recherche entre les partenaires médiatiques participants.

Cette plateforme a été établie selon les principes directeurs de la promotion de l'égalité dans la consultation, du développement commun et de l'amélioration du pouvoir de discours des pays du Sud global, et a déjà vu la participation de 528 organisations médiatiques de 114 pays et régions.

Le président pakistanais Asif Ali Zardari, le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake et le président uruguayen Yamandu Orsi ont tous envoyé des lettres de félicitations pour la réussite complète du forum et salué le lancement du nouveau mécanisme de coopération.

Dans un discours liminaire, Zhao Yide, secrétaire du comité provincial du Parti communiste de Chine (PCC) et président du comité permanent du Congrès populaire provincial du Shaanxi, a déclaré que la province du Shaanxi, tout en servant d'hôte du forum, tient à renforcer davantage la coopération et les échanges avec les organisations médiatiques de divers pays afin de réaliser de plus grands progrès dans l'industrie des médias et de promouvoir un apprentissage mutuel plus approfondi entre les civilisations.

Shen Haixiong, chef adjoint du service de la publicité du Comité central du PCC et président du China Media Group (CMG), a déclaré dans son discours qu'à mesure que le monde entre dans une nouvelle période de turbulences et de transformations, l'Initiative pour la gouvernance mondiale proposée par le président chinois Xi Jinping répond directement aux besoins les plus pressants des pays du Sud global.

Il a déclaré que le CMG avait lancé l'établissement du Mécanisme des partenaires médiatiques du Sud global afin de travailler avec ses homologues des médias internationaux pour explorer la responsabilité des médias dans la gouvernance mondiale, et a souligné l'importance de maintenir le professionnalisme journalistique, d'adopter la transformation technologique, d'établir des ponts pour le dialogue et de mettre l'accent sur la coopération au développement.

« Le CMG est prêt à travailler main dans la main avec ses partenaires médiatiques du Sud global pour saisir l'occasion d'aller de l'avant ensemble, afin que tous apportent leur sagesse et leur force communes pour bâtir un ordre mondial meilleur, plus équitable et inclusif », a déclaré M. Shen Haixiong.

Le moment symbolique du lancement du Mécanisme des partenaires médiatiques du Sud global a vu des représentants et des dirigeants des médias chinois se joindre à d'autres invités internationaux, dont Ahmed Nadeem, secrétaire général de l'Union de radiodiffusion de l'Asie-Pacifique, Abelrahim Suleiman, directeur général de l'Union de radiodiffusion des États arabes, Juan Carlos Isaza, directeur général de l'Alliance latino-américaine pour l'information, et Anthony Greene, président de l'Union de radiodiffusion des Caraïbes, inaugureront officiellement le mécanisme.

Lors du forum, les invités ont partagé leurs points de vue sur des sujets comme le rôle et la responsabilité des médias dans la gouvernance mondiale, la réalisation d'un ordre de communication mondial plus équitable et l'avancement de l'apprentissage mutuel entre les civilisations.

Omar Razzaz, ancien premier ministre de la Jordanie, a déclaré qu'en tant que membre des pays du Sud global, la Jordanie croit fermement que l'unité et la collaboration sont la seule façon de relever les défis actuels et de saisir les occasions. Il a souligné que le Mécanisme des partenaires médiatiques du Sud global permet aux organisations médiatiques de divers pays de transcender les différences régionales et culturelles et d'améliorer conjointement le pouvoir de discours international des pays du Sud global.

Patrick Muyaya, ministre de l'Information et des Médias et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, a déclaré que les médias du Sud global devraient cesser d'être de simples observateurs des récits mondiaux et devenir les principaux moteurs de leurs propres histoires. Il croit également que le nouveau Mécanisme des partenaires médiatiques du Sud global est non seulement une réponse proactive aux besoins de l'ère actuelle, mais aussi une plateforme importante pour améliorer la capacité des médias, approfondir la coopération dans la production de contenu et stimuler l'innovation.

Nguyen Thanh Lam, président de Vietnam Television, a déclaré que le mécanisme aidera les médias du Sud global à approfondir l'apprentissage mutuel et à renforcer le partage d'expériences, et à stimuler la création conjointe de contenu, tout en amplifiant les voix d'unité, de responsabilité et d'innovation auprès du public mondial.

Mederbek Shermetaliev, directeur de l'agence de presse kirghize Kabar, a déclaré que le renforcement de la communication et de la coopération entre les médias du Sud global contribue à promouvoir un ordre de communication international plus juste et raisonnable. Il a déclaré que le nouveau Mécanisme des partenaires médiatiques du Sud global est déterminé à faire en sorte que les voix de tous les pays soient pleinement entendues et à promouvoir un développement plus équilibré du paysage médiatique mondial.

Agnes Nguna, directrice générale de la Kenya Broadcasting Corporation, a déclaré que les pays africains sont impatients d'utiliser leurs propres voix pour raconter leurs propres histoires et transmettre au monde une image véritable et complète de leurs nations. Elle a déclaré qu'elle était convaincue que le Mécanisme des partenaires médiatiques du Sud global offrirait de précieuses opportunités aux médias de tout le continent et permettrait à l'Afrique « de ne plus chuchoter et de ne plus supplier pour que quelqu'un leur laisse une place à sa table. »

Jorge Luis Palenque, chef de la direction et directeur général de la radio et de la télévision populaires de Bolivie, a déclaré que le forum avait incité toutes les parties à repenser le rôle que les médias du Sud global devraient jouer dans la construction commune d'un système de gouvernance des médias plus équilibré.

Des dirigeants de multiples organisations médiatiques internationales, de médias grand public mondiaux et de missions diplomatiques en Chine ont également envoyé des messages vidéo qui ont été présentés lors de l'événement, exprimant leur volonté de travailler en étroite collaboration avec leurs pairs des médias des pays du Sud global, d'utiliser le dialogue pour éliminer les préjugés et de déployer des efforts conjoints pour établir un consensus, favorisant ainsi un écosystème médiatique plus équilibré, inclusif et durable.

Un certain nombre de résultats importants en matière de coopération médiatique ont également été annoncés ou dévoilés lors du forum.

Le CMG a travaillé en collaboration avec des groupes de médias et des universités pour établir le Centre de formation des médias du Sud global dans la ville de Sanya, dans la province insulaire du Hainan, dans le sud de la Chine, dans le but de promouvoir l'échange de talents médiatiques entre les pays du Sud global, de développer l'éthique professionnelle et d'explorer les innovations technologiques.

Jeudi, CGTN a également lancé officiellement trois canaux spécialisés sur des plateformes de télévision en continu, soutenues par des publicités gratuites (FAST, de l'anglais « Free Advert-supported Streaming Television »), offrant une variété de programmation aux téléspectateurs du monde entier. Les nouvelles chaînes CGTN Global Biz, China Travel et Discovering China, seront diffusées en continu, 24 h/24 et7 j/7 sur 15 grandes plateformes FAST internationales, soit près de 200 millions de téléspectateurs dans le monde.

Les résultats d'un rapport de recherche fondé sur un sondage d'opinion mondial, intitulé « Global South's View of the World » (concernant la vision du monde du Sud global), ont également été publiés lors de l'événement. À la suite d'un vaste sondage mené auprès de plus de 9 000 répondants, il a révélé que les questions de gouvernance mondiale qui préoccupent le plus les pays du Sud global sont la pauvreté, la sécurité alimentaire et la sécurité, et plus de 70 % des répondants espèrent des réformes du système de gouvernance mondial.

Le programme coproduit sur les voix du Sud global, « Voices of the Global South », a également été dévoilé, mettant en valeur les réflexions et les explorations des pays du Sud global sur le renforcement de la gouvernance mondiale.

Le forum a également vu le lancement du projet de création conjointe rassemblant des histoires du Sud global, « Global South Stories », qui a déjà attiré des créateurs talentueux de 73 pays et régions du monde pour partager leurs perspectives uniques. En outre, CGTN a collaboré avec des médias du monde entier pour coproduire un programme spécial sur les voix du Sud global, intitulé « Global South Voices », visant à éliminer les obstacles au discours et à faire en sorte que les voix des pays du Sud global soient entendues partout dans le monde.

Afin d'accroître le partage de contenu et l'innovation technologique conjointe aux côtés de ses partenaires médiatiques du Sud global, CCTV+ a développé de façon indépendante la plateforme Global South Media Nexus, qui vise à autonomiser les partenaires médiatiques du Sud global en utilisant des moyens technologiques pour améliorer leur efficacité opérationnelle.

La ville hôte du forum, Xi'an, a également dévoilé la persona numérique de l'IA, « A-Yong », qui vise à promouvoir la ville en tirant parti des technologies numériques intelligentes et à interagir avec des auditoires mondiaux dans de multiples langues, présentant au monde le charme unique et l'immense patrimoine de la ville ancienne.

Créé par CCTV+ en 2011, le VMF se concentre sur la diffusion de contenu vidéo et les innovations technologiques, et sert de plateforme d'échange annuelle clé pour les utilisateurs et les partenaires médiatiques mondiaux. L'événement est maintenant devenu un forum mondial de premier plan, attirant une vaste participation d'organisations médiatiques et de professionnels du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816412/13th_Global_Video_Media_Forum.jpg

SOURCE CCTV+

PERSONNE-RESSOURCE : Administrateur des relations publiques, [email protected]