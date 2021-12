BEIJING, 7 décembre 2021 /CNW/ - Le district de Jinxi est le meilleur endroit où visiter les villages anciens de la province du Jiangxi. On y trouve plus de 100 villages traditionnels bien conservés comptant plus de 11 000 bâtiments construits pendant les dynasties Ming et Qing, ce qui en fait « un musée des villages anciens sans murs ». Ces dernières années, le district de Jinxi a pleinement exploité son potentiel illimité de villages anciens propices au tourisme en élaborant un plan global pour stimuler le développement et l'intégration d'un tourisme diversifié. Nous avons assisté à l'essor du tourisme dans l'ensemble du district, où « tout peut être visité, et tout le monde peut participer et en profiter », ce qui a stimulé l'intégration transfrontalière et la croissance vigoureuse de diverses industries.