CCTV+ : La première dame de Chine, Peng Liyuan, visite un opéra à Hong Kong

Au cours de sa visite, Mme Peng a également discuté avec de jeunes bénévoles qui réalisaient des œuvres d'art traditionnelles en papier. Elle a encouragé la jeune génération de Hong Kong à avoir une compréhension approfondie de la culture traditionnelle chinoise fine, à en hériter et à la promouvoir.

Mme Peng et son époux, le président Xi ont quitté Hong Kong vendredi après un voyage de deux jours pour une réunion célébrant le 25e anniversaire du retour de Hong Kong à la mère patrie et la cérémonie d'inauguration du sixième mandat du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK).

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=xWiOKkXZM8s

