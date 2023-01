CCTV+ : La Chine d’aujourd’hui déborde de vigueur, de vitalité et de résilience : président Xi Jinping

BEIJING, le 3 janvier 2023 /CNW/ - Le président chinois, Xi Jinping, a déclaré samedi que la Chine d'aujourd'hui est un pays plein de vigueur, de vitalité et de résilience, dont les rêves se réalisent grâce aux efforts constants des générations qui se succèdent.

Xi Jinping a fait ces remarques lors d'une allocution au cours de laquelle il a adressé ses meilleurs vœux à l'ensemble des 1,4 milliard de Chinois à l'occasion du Nouvel An.

« La Chine d'aujourd'hui est un pays où les rêves deviennent réalité. Les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing ont connu un succès retentissant. Les athlètes chinois des sports d'hiver ont tout donné et ont obtenu des résultats extraordinaires. Les missions Shenzhou-13, Shenzhou-14 et Shenzhou-15 se sont envolées vers les cieux. La station spatiale chinoise a été entièrement déployée et notre "maison spatiale" se déplace dans le ciel bleu. Les forces armées du peuple ont célébré leur 95e anniversaire et tous les militaires marchent avec confiance dans le magnifique cheminement de l'édification d'une armée forte. Le troisième porte-avions chinois, le Fujian, a été lancé. Le C919, le premier gros avion de transport de passagers de la Chine, a été livré. Et la centrale hydroélectrique de Baihetan a été mise en service… Aucune de ces réalisations n'aurait été possible sans la sueur et le labeur de nombreux Chinois. Des étincelles de talent se forment, et elles sont la force de la Chine! » a-t-il dit.

« La Chine d'aujourd'hui est un pays débordant de vigueur et de vitalité. Diverses zones pilotes de libre-échange et le port de libre-échange de Hainan sont en plein essor, les innovations abondent dans les zones côtières, le développement s'accélère dans les régions du centre et de l'ouest, la dynamique de revitalisation s'intensifie dans le nord-est et le développement et l'affluence augmentent dans les régions frontalières. L'économie chinoise jouit d'une forte résilience, d'un énorme potentiel et d'une grande vitalité. Les facteurs fondamentaux qui soutiennent sa croissance à long terme sont demeurés solides. Tant que nous demeurons confiants et que nous nous efforçons de progresser tout en maintenant la stabilité, nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés. Lors de ma visite à Hong Kong plus tôt cette année, j'ai été très heureux de constater que l'ordre y avait été rétabli et qu'elle était de nouveau tournée vers la prospérité. Grâce à la mise en œuvre de la politique "Un pays, deux systèmes", Hong Kong et Macao jouiront certainement d'une prospérité et d'une stabilité à long terme », a-t-il renchéri.

« La Chine d'aujourd'hui est un pays qui conserve son caractère national. En 2022, nous avons été confrontés à diverses catastrophes naturelles, notamment des tremblements de terre, des inondations, des sécheresses et des feux de forêt, et il y a eu des accidents dans les milieux de travail. Parmi ces scènes déconcertantes et déchirantes, il y a eu de nombreuses histoires touchantes de gens qui sont restés unis face à l'adversité ou qui ont même sacrifié leur vie pour aider d'autres personnes en détresse. Ces actes héroïques resteront à jamais gravés dans nos mémoires. À chaque tournant d'année, nous pensons toujours au grand caractère de résilience dont la nation chinoise a fait preuve au fil des millénaires. Cela nous donne encore plus confiance à mesure que nous avançons », a-t-il poursuivi.

« La Chine d'aujourd'hui est un pays étroitement lié au reste du monde. Au cours de la dernière année, j'ai accueilli plusieurs amis, anciens et nouveaux, à Beijing; j'ai aussi voyagé à l'étranger pour communiquer au monde les propositions de la Chine. Des changements jamais vus au cours d'un siècle se produisent à un rythme accéléré, et le monde n'est pas encore un endroit paisible. Nous chérissons la paix et le développement et apprécions nos amis et nos partenaires comme toujours. Nous nous plaçons résolument du bon côté de l'histoire et du côté du progrès humain. Nous redoublons d'efforts pour mettre la sagesse et les solutions chinoises au service de la paix et du développement pour l'ensemble de l'humanité », a-t-il conclu.

