BEIJING, 29 octobre 2025 /CNW/ - La technologie géospatiale transforme le monde. Du 20 au 24 octobre 2025, la deuxième exposition GeoNow des Nations Unies a réuni 1 000 délégués de 60 pays à Deqing, dans l'est de la Chine, pour faire progresser les applications futures et pratiques de l'industrie de l'information géospatiale et les ODD.

Les échanges ont porté sur des thèmes aussi variés que les dialogues de haut niveau, la coopération sino-africaine et l'innovation chez les jeunes. Des étudiants africains se sont engagés à mettre en pratique le savoir-faire chinois pour lutter contre les inondations ou les marées noires ; un diplômé soudanais a conçu un système combinant intelligence artificielle et réseaux solaires pour pallier les coupures d'électricité. En un an seulement, la « World Global Geospatial Home » de Deqing a attiré des bureaux dans 17 pays, forgeant ainsi la réputation mondiale de la ville dans le domaine géospatial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806945/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806946/image_2.jpg

SOURCE CCTV+

