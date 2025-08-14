Le circuit « See China Together » dans la province du Zhejiang Tour fait son premier arrêt dans la ville historique, vitrine de la vie rurale et du développement urbain

BEIJING, 14 août 2025 /CNW/ - Du 6 au 7 août, le premier arrêt du circuit « See China Together » dans la province du Zhejiang a conduit les participants à Quzhou, où ils ont pu découvrir les efforts déployés par la ville pour promouvoir la prospérité partagée dans ses quartiers urbains et ses villages ruraux, retracer les racines historiques et culturelles de cette ancienne colonie et observer des exemples concrets de la modernisation chinoise.

La délégation comprenait des journalistes de 11 pays, dont l'Espagne, la Corée du Sud, le Pakistan, l'Islande et la Thaïlande, ainsi que près de 70 journalistes et rédacteurs multilingues de CGTN. Des blocs-notes à la main et leurs appareils photo en bandoulière, ils se sont mis en route pour immortaliser le caractère unique de Quzhou et le dynamisme de sa transformation.

Au cours de l'étape de Quzhou, le groupe a visité le village de Jinxing dans le comté de Kaihua, la ville de Genyuan, le mémorial du raid de Doolittle, le quartier historique et culturel de Shuitingmen dans la zone touristique culturelle de la vieille ville de Quzhou, la zone portuaire de Qujiang, la super usine de courts métrages Meigao et Zhejiang Yulaoda Agricultural Technology, une installation agro-technologique dans le comté de Longyou. Ensemble, les visites ont permis de brosser un portrait à plusieurs niveaux de la vitalité et de l'évolution de l'identité de Quzhou.

