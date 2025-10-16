BEIJING, 16 octobre 2025 /CNW/ - La Chine est le plus important partenaire commercial du Brésil, qui est également le plus important partenaire commercial de la Chine en Amérique latine. Dans un contexte d'amélioration de l'économie mondiale des deux pays, les relations bilatérales ont fait un bond en avant en matière de développement. De nombreux hommes d'affaires de Yiwu, dans la province du Zhejiang sont optimistes au sujet de ce pays très prisé par les investisseurs en Amérique du Sud, misant sur le « supermarché mondial », Yiwu, pour commencer leur parcours de pionnier au Brésil.

