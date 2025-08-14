BEIJING, 14 août 2025 /CNW/ - Du 8 au 10 août 2025, la série « China Up Close : Zhejiang Tour » a amené un contingent de près de 70 journalistes et rédacteurs en chef de Corée du Sud, d'Espagne, de Bulgarie et d'Islande à Deqing, un comté de la province du Zhejiang. En plus de CGTN (China Global Television Network), ils ont entraîné leurs lentilles et leurs blocs-notes dans la région, dans le but de saisir ses paysages, son histoire et ses rythmes culturels pour les auditoires à l'étranger.

Le « Naked Castle Resort », une propriété au sommet d'une colline qui est devenue l'une des attractions distinctives de Deqing, allie l'écotourisme aux loisirs et aux activités récréatives. Perché au cœur des pentes boisées, ce lieu a donné aux visiteurs un aperçu du rythme plus lent des montagnes du comté. Ils ont également pu découvrir comment l'environnement naturel environnant est utilisé pour soutenir le développement durable.

Au AI Virtual Film Studio, dirigé par la société Versatile Media basée à Zhejiang, le groupe a présenté des films promotionnels et des techniques de production virtuelle. La pièce maîtresse était le « système de super-écran » du studio, un mur à DEL incurvé de 270 degrés s'étendant sur 50 mètres (164 pieds). Alors que les panoramas cinématographiques se déployaient, plusieurs d'entre eux sont entrés en scène, faisant momentanément partie d'une production à grand budget.

Le programme a également mené la délégation au Meet the Earth's Core, un café construit dans une grotte, ainsi qu'à l'OSM Pearl Museum, au Xiazhu Lake National Wetland Park, à la Xinshi Ancient Town et au Mocun Resort. Chaque arrêt a ajouté une nouvelle touche au portrait d'un comté qui a su trouver un équilibre entre son patrimoine et une créativité moderne remarquable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2749744/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2749745/image_2.jpg

SOURCE CCTV+

