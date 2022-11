BEIJING, 12 novembre 2022 /CNW/ - La ville de Fuzhou, que l'on appelait anciennement « Linchuan », est connue comme « la maison des talents et le berceau de la culture ». Les érudits et les maîtres talentueux d'ici étaient célèbres au pays et à l'étranger, formant la profonde culture de Linchuan présentée par de nombreuses célébrités, une éducation prospère et des arts florissants.

Civilisation du Linchuan, aux abords de la rivière Fu. (PRNewsfoto/CCTV+)

Fuzhou est réputée comme la maison des talents. Parmi eux, Yan Shu, célèbre écrivain de ci dans la dynastie Song du Nord, Wang Anshi, grand réformateur, Zeng Gong, grand maître de l'écriture, Lu Jiuyuan, maître de la philosophie de l'esprit dans la dynastie Song du Sud, et Tang Xianzu, grand dramaturge de l'opéra chinois dans la dynastie Ming, sont particulièrement célèbres.

Représentée par la dynastie Chen Ziming et Wei Yilin, Fuzhou est considérée comme le foyer de la médecine traditionnelle chinoise, car Xujiang était l'une des quatre principales écoles de médecine locales de la Chine antique.

Fuzhou est la maison du néoconfucianisme grâce au fait que Lu Jiuyuan, philosophe et éducateur de la dynastie Song du Sud, est l'auteur de la philosophie de l'Esprit et le fondateur de l'école de l'Esprit universel, et que Wu Cheng, un célèbre néoconfucianiste et éducateur de la fin de la dynastie Song et du début de la dynastie Yuan qui s'appelait « Wu au Sud et Xu au Nord » a fondé l'école Caolu avec Xu Heng, et fut honoré comme seul maître après Zhu Xi par Qian Mu.

Fuzhou est le foyer de l'opéra chinois, et Tang Xianzu était appelé le sage de l'opéra Sage en Chine et le Shakespeare de l'Orient. De plus, les danses et opéras folkloriques Nanfeng Tiaonuo (danse masquée), Guangchang mengxi, Yihuang-xi, Le'an nuowu, Linchuan caicha-xi figurent sur la liste du patrimoine culturel immatériel national, comme bon nombre d'autres danses et opéras.

Vers la fin de la dynastie Tang et lors des Cinq Dynasties, la culture Zen prévalait et il y avait des temples partout à Fuzhou. Cette région était connue à l'époque comme le « centre du fleuve Zen dans le monde ». Plusieurs sectes Zen ont vu le jour et se sont développées à Fuzhou.

Fuzhou est la Maison de Magu, la déesse de la longévité dans la croyance populaire chinoise. Le comté de Nancheng, à Fuzhou, a été nommé « maison de la culture de Magu en Chine ». Le grand calligraphe Yan Zhenqing a écrit à propos de Magu et à érigé un monument en son honneur à Linchuan. Il a aussi créé l'Autel de l'immortelle Magu, qui a été salué comme premier écrit de style régulier au monde.

